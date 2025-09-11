Efecto derrota electoral: la causa $LIBRA se volvió a mover 

​

Dos días después de la derrota del domingo para el oficialismo, en Comodoro Py se reactivó una causa bien delicada para Javier Milei y su hermana Karina. El expediente sobre el criptogate se volvió a mover, esta vez con medidas de prueba que podrían comprometer a ambos. El fiscal Eduardo Taiano ordenó un análisis de mensajes de distintas aplicaciones de los teléfonos secuestrados al empresario Mauricio Novelli y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales para saber si se contactaban con el Presidente, con la secretaria de la Presidencia, con el empresario Hayden Davis, creador de $LIBRA, y con otros como Peh Chyi Haur, en un comienzo conocido como Julian Peh, quien tuvo relación con el lanzamiento del token. También pidió estudiar archivos de todos los dispositivos electrónicos incautados, incluso en la sede de la firma Tech Forum que organizó el evento tecnológico con ese mismo nombre, donde se propiciaron nexos entre el gobierno y representantes del sector con miras a hacer negocios.

Pasaron ya casi siete meses del lanzamiento y el desplome de la criptomoneda $LIBRA, lo que causó pérdidas de más de 200 millones de dólares para quienes habían invertido. El token si hizo público gracias a un tuit de Milei del 14 de febrero a las 19,01, que incluía el link de acceso para comprarlo, y otro de una página del llamado “Viva la libertad proyect”, que se suponía que servía para que pequeños emprendedores se postulen para recibir fondos. El jefe de Estado borró su posteo pasada la medianoche cuando la moneda colapsó y dijo que era un asunto privado del que no estaba interiorizado. La causa judicial se abrió de inmediato, con una decena de denuncias. Los primeros allanamientos se hicieron el 6 de marzo en los domicilios de Novelli, Morales y la sociedad Tech Forum (cuyos titulares son Novelli y Manuel Terrones Godoy).

En ese entonces se secuestraron documentos, llaves de las cajas de seguridad de Novelli y dispositivos electrónicos: un teléfono iPhone modelo 16 Pro Max, otro Samsung modelo Z Flip 3, un celular Motorola modelo E6 Play, una computadora portátil MacBook Air modelo A1370, una CPU tipo gamer y un pendrive marca Sony de 32GB. De todos ellos se hizo una extracción forense de toda la información. Los Laboratorios de Informática Forense y Análisis de Telecomunicaciones de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración terminaron de entregar todo el material y los elementos a la fiscalía a mediados de mayo. Desde entonces está todo a disposición. Las nuevas medidas fueron ordenadas por Taiano este martes.

Qué se busca

*En base a los teléfonos de Novelli –alguien muy cercano a Milei, quien dio clases en su acadamia de negocios y promovió otra criptomoneda fallida de él– y de Morales, el fiscal pidió todas las conversaciones individuales o grupales que ellos hayan tenido con Milei, Karina, Terrones Godoy, Davis, Peh, el empresario Bartosz Lipinski (CEO de la plataforma Cube Exchange) ya sea por mensaje de texto, Whtasapp, Telegram, Facebook, Instagram, X, Linkedin u otras.

*Hay una solicitud específica de geolocalización de celulares de todos ellos en períodos y días claves. ¿Dónde estaba cada quien cuándo se lanzó $LIBRA, o antes y después? ¿Coincidieron los investigados en un viaje a Paraguay en noviembre último y en una cena de posible celebración de un contrato cripto en el Hotel Four Seasons? ¿Donde se juntaron además de en la Casa Rosada?

*El fiscal quiere también las imágenes de todos ellos en el Tech Forum, donde Milei dio un discurso/conferencia, y se sabe que se fotografió –por ejemplo– con Peh y con Charles Hoskinson (CEO de Cardano), quien luego dijo que le habían pedido dinero para reunirse con el mandatario. Otros registros fotográficos o videos que pueda haber de ellos en edificios públicos.

*La fiscalía solicitó la búsqueda de conversaciones de Novelli y Morales con determinados abonados: 14 números de teléfono informados de Milei (Movistar, Claro y Telecom), uno de su hermana informado por Claro, dos de Terrones Godoy (Movistar y Claro). Agrega números que proporcionó el propio Novelli durante el allanamiento y tres de Morales, y dos declarados por Hayden Davis.

*Chats por esas mismas aplicaciones o mensajes de texto del mismo dúo con cualquier otra persona donde aludan al Tech Forum y/o a la creación/lanzamiento de $LIBRA.

*Llamadas entrantes y salientes de Novelli y Morales con las líneas a nombre de Javier Milei y Karina Milei. En el caso del primero también se solicitan las llamadas en fechas puntuales: por ejemplo entre el 13 y el 16 de febrero. El día de los enarmonados se lanzó la criptomoneda, pero además, un día antes –por ejemplo– el empresario Davis transfirió 1.275.000 dólares (en cripto) a una exchange llamada Gate.io, que no está entre las que utiliza habitualmente. Hay otras fechas señaladas por el fiscal, como el 30 de enero, cuando Davis se reunión con Milei. Ese día el estadounidense hizo transferencias, una a un tercero, por medio millón de dólares después del encuentro. Otra por la misma cifra, a una cuenta que no está claro si es propia, cuando estaba reunido con el Presidente.

*Taiano pidió también las conversaciones de Novelli en las diversas aplicaciones en días específicos, que son los que están en el registro de audiencias y de ingresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Esto incluye el contexto del Tech Forum sino visitas a casa de gobierno. El día que fue Davis a la sede de gobierno, estaban también Novelli, Terrones Godoy y José Luis Espert. Requiere una búsqueda que incluyan alusiones a $LIBRA específicamente. Lo mismo solicita sobre días claves para Morales y con referencias al token en cuestión.

*Entran en escena la madre y la hermana de Novelli (María Alicia Rafaele y María Pía Novelli). El objetivo es identificar las conversaciones que hubiese tenido con ellas Novelli entre el 4 y el 20 de febrero de este año donde haya referencias a $LIBRA o cuestiones patrimoniales, económicas o movimientos de dinero. El 4 es el día que el trader abrió dos cajas de seguridad en el Banco de Galicia de Martínez y fue con ambas mujeres. Llevaron dos mochilas y un bolso llenos, que descargaron ahí. Llenaron, se supone, los cofres. El 17, primer día hábil después de la salida de $LIBRA al mercado y su rápido fracaso, ambas mujeres fueron a vaciar ambas cajas.

*Se suma un pedido de búsqueda en documentos, archivos, notas y correos electrónicos con algunas palabras claves que puedan tener relación con lo ocurrido, desde los nombres de todos ellos, los de criptomendas (Libra, usdt, cripto, solana, memecoin, meteora entre otras), “contrato”, “comisión”, “asesor”, “memo”, “borrador” , “proyecto” “vivalalibertadproject”, para dar algunos ejemplos. De todos modos, la fiscalía le dice a las partes que pueden sugerir otros patrones de búsqueda. Del mismo modo, sugiere reconstruir los historiales de búsquedas en navegadores y redes sociales.

*Que se identifique contenido eliminado de cada dispositivo.

Congelamiento de cuentas y billeteras

Desde que la jueza de Nueva York, Jennifer Rochon, dispuso desbloquear las cuentas de Hayden Davis en la demanda colectiva que tramita allí, quedó la duda acerca de qué pasaba con el pedido de congelamiento que había hecho en el mismo sentido la jueza María Servini. Ni Estados Unidos parece apurado en responder ni la Cancillería se muestra desesperada porque le respondan qué sucede con ese pedido de hace algunos meses. Este organismo le respondió a Taiano que está haciendo lo posible por obtener una respuesta del país del norte, nada más.

A la vez está en la Sala II de la Cámara Federal debe resolver si mantiene el congelamiento de billeteras virtuales de Novelli y Terrones Godoy quienes buscaron burlar esa medida justo antes de que la dictara la jueza con transferencias hacia otros destinos, según detectaron la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal.