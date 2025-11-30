EE.UU. confirmó que el BCRA activó u$s 2.541 millones del swap en octubre

El Tesoro estadounidense detalló que la operación se realizó para moderar la tensión cambiaria antes de las elecciones. Entre el 9 y el 25 de octubre compró pesos argentinos por unos u$s2.000 millones, luego invertidos en Letras del BCRA.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó oficialmente que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó en octubre un tramo del swap de monedas por u$s2.541 millones, una maniobra clave para sostener la estabilidad financiera en medio de la fuerte volatilidad cambiaria previa a las elecciones legislativas.

De acuerdo con el informe del Exchange Stabilization Fund (ESF), la operación tuvo como objetivo “moderar las tensiones en el mercado de cambios” y fortalecer la posición del Gobierno argentino en semanas políticamente sensibles.

El acuerdo —que prevé un monto total disponible de u$s20.000 millones— permitió al BCRA intercambiar pesos por dólares a un tipo de cambio pactado con el Tesoro estadounidense. Entre el 9 y el 25 de octubre, Estados Unidos compró alrededor de u$s2.000 millones en pesos, que luego fueron colocados en Letras del BCRA hasta el 29 de octubre. A partir de esa fecha, dejaron de figurar en los registros del Central, lo que confirmó que los fondos fueron utilizados para activar el swap y transformar deuda en pesos en deuda en dólares.

La maniobra se concretó en un momento especialmente crítico: antes de los comicios de octubre, cuando el Gobierno buscaba evitar saltos bruscos en el tipo de cambio que pudieran agravar la incertidumbre económica. Parte de los dólares obtenidos también se utilizaron para cumplir pagos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Datos del organismo muestran que Argentina incrementó su tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) en 641 millones, equivalentes a u$s872 millones, mientras que Estados Unidos redujo sus reservas en el mismo monto, lo que refleja la transferencia vinculada a la operación.

Reservas bajo presión: el BCRA enfrenta un vencimiento clave

En paralelo, el Banco Central deberá afrontar este lunes un pago por u$s1.000 millones correspondiente al Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), instrumento utilizado para cancelar deudas de importadores con proveedores externos.

Para cumplir con ese compromiso, la autoridad monetaria tendrá que recurrir a sus reservas internacionales, que hasta el jueves sumaban u$s41.959 millones en términos brutos.

A ese desembolso se suman otros u$s338 millones que el Tesoro debe pagar en diciembre: u$s259 millones a organismos internacionales y u$s75 millones por una letra del propio BCRA.

La combinación de estos vencimientos vuelve a poner en foco la necesidad de reforzar las reservas, una demanda reiterada por el mercado y por el FMI.