Educadores y familiares de personas con discapacidad reclamaron frente a la Rosada por recortes al sector 

​

La Policía Federal rodeó y bloqueó de manera intimidatoria a un grupo de educadores, terapeutas y familiares de personas con discapacidad que realizaban en Plaza de Mayo una protesta en reclamo contra el recorte de gastos de Estado en ese sector.

La manifestación tuvo lugar frente a Casa de Gobierno, por el lateral de la explanada de la sede del Poder Ejecutivo, en momentos que el presidente Javier Milei se encontraba allí, a la espera de la reunión que mantendría con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

El grupo cruzaba desde la plaza y hacia la vereda del Banco Nación, aprovechando los segundos de corte por semáforo en rojo. Bajaban a la calle y desplegaban sus pancartas, sin cortar el tránsito. Pero al poco tiempo la policía desplegó un operativo para bloquearles hasta el paso por la senda peatonal.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando la infantería de las policías Federal y de la Ciudad presionó a los manifestantes a desistir de la protesta. En un principio los empujaron hacia la plaza pero después les impidieron todo avance.

Hubo empujones contra madres, padres, educadoras, docentes y terapeutas de distintas profesiones, integrantes de organizaciones sociales y educativas, y representantes de instituciones del sector.

Reclaman contra el desfinanciamiento de tratamientos, la suspensión de terapias y la falta de pago a terapeutas. También los recortes en la entrega de medicación y la falta de pago a las combis que se ocupan de trasladar a las personas con discapacidad hasta los lugares donde reciben atención.

La actividad se suma al que desde hace meses realiza el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la semana pasada presentó una nota en la Cámara de Diputados para que se trate el proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

La fuerza que responde a Patricia Bullrich y también la porteña decidieron aplicar el denominado “protocolo antipiquetes” que prohíbe las manifestaciones sobre la vía pública.

“¿Los dólares que entran (de parte del FMI) se van a destinar a la discapacidad o a qué?”, preguntó una mujer durante una entrevista por C5N. “La respuesta está ahí”, dijo señalando a la infantería que bloqueó la manifestación.

“Desde enero que no hay aumentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, y sin aumentos no hay prestaciones, no hay altas ni renovaciones de servicios. Los valores quedaron desactualizados”, cuestionó otro de los manifestantes.

Una más de las mujeres allí presentes, quien se identificó como madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), aseguró que “la situación es crítica”. “No estamos haciendo nada malo, queremos que se le pague a los prestadores como corresponde. Hay muchas familias que no pueden sostener (los tratamiento) y es una vergüenza lo que está pasando”, agregó.

La densidad del operativo fue tal que la cantidad de policías desplegados sobre la calle bloqueó también parte del acceso a la explanada de la Casa Rosada, por donde arriban los funcionarios y visitas.