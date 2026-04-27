Echaron a Carlos Frugoni: el Gobierno lo desplazó tras admitir que ocultó siete propiedades en Miami

El Ministerio de Economía le pidió la renuncia luego de que el funcionario reconociera inconsistencias en su declaración jurada. El caso impacta en un área clave vinculada a la obra pública y concesiones.

El Gobierno nacional desplazó este domingo a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura en el Ministerio de Economía, tras admitir que no había declarado siete propiedades en Miami ante los organismos correspondientes.

La decisión fue tomada por el ministro Luis Caputo, en medio del escándalo por la omisión de bienes en su declaración jurada. Según confirmaron fuentes oficiales, la salida se concretó luego de que el propio funcionario reconociera la irregularidad.

El caso tomó estado público en los últimos días, cuando se conoció que el ahora exfuncionario poseía inmuebles en Estados Unidos que no figuraban en sus registros ante ARCA ni en la Oficina Anticorrupción.

Frugoni admitió la situación y aseguró que se trató de un error. En declaraciones periodísticas, explicó que estaba en proceso de regularizar su situación patrimonial tras asumir en el cargo.

“Cometí un error. Me equivoqué”, sostuvo, y agregó que los bienes serían incorporados en su declaración correspondiente.

Tras la confirmación del caso, el Ministerio de Economía avanzó con el pedido de renuncia. La medida se tomó en un contexto de fuerte sensibilidad pública sobre la transparencia de los funcionarios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La omisión generó cuestionamientos debido a que Frugoni reconoció que tributaba por esas propiedades en Estados Unidos, pero no en la Argentina, lo que agravó la situación.

La Secretaría de Coordinación de Infraestructura que encabezaba Frugoni tiene un rol estratégico dentro del esquema económico del Gobierno.

Desde ese espacio se gestionan licitaciones, concesiones y proyectos de obra pública financiados por el Estado nacional. Además, el área también tiene incidencia en la regulación del transporte.

Su salida abre interrogantes sobre la continuidad de proyectos en curso y la reorganización interna dentro del Ministerio de Economía.

El episodio se suma a otros casos recientes que pusieron bajo la lupa las declaraciones juradas de funcionarios públicos.

En este escenario, el Gobierno busca reforzar los controles y evitar inconsistencias en la información patrimonial, un requisito clave para garantizar transparencia en la gestión pública.