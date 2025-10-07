Dura nota del Financial Times sobre la economía argentina 

​

El diario británico Financial Times volvió a dedicar una dura crítica al Gobierno de Javier Milei, por las desastrosas consecuencias de su plan económico que lo llevaron a una derrota electoral el pasado 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y a un clima de desconfianza en los inversores.

Este martes, mientras el ministro de Economía Luis Caputo mantiene una negociación a contrarreloj con Estados Unidos para poder frenar la crisis cambiaria, una nota de la periodista del Financial Time Clara Nugent puso el foco en los problemas políticos y sociales que enfrenta la administración ultraderechista.

En la nota, Nugent destaca el mal clima social generado tras la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y las restricciones que se reimplementaron en el mercado de cambios.

“El fracaso de Milei en acumular reservas ha inquietado a los inversores en las últimas semanas e impulsado a una liquidación de activos argentinos”, dice el artículo.

“La agitación del mercado comenzó el mes pasado cuando una mala derrota en las elecciones locales generó dudas sobre el apoyo a las reformas de Milei, lo que provocó la caída en picado de los precios de los bonos y del peso”, agrega la nota.

Entre los problemas centrales que enfrenta el Gobierno de La Libertad Avanza, el artículo destaca la imposibilidad de acumular reservas, motivo por el cual el Gobierno debió solicitar un salvataje al gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, la nota asegura que los argentinos entraron en una zona de desconfianza hacia el Gobierno de cara a las elecciones, lo que llevó a individuos y empresas a buscar cobertura contra el riesgo político.

Milei, advierte la periodista con sorpresa, lejos de hacer una autocrítica culpa a la oposición por la inestabilidad cambiaria, afirmando que sectores opositores habrían vendido pesos o alentado a otros a hacerlo con el objetivo de recuperar poder.

El cambio de actitud de los ahorristas, plantea la nota, se profundizó tras una serie de medidas del Banco Central que reimplantaron controles y restricciones cambiarias.

En esa línea, la periodista también advierte sobre los efectos secundarios de esta reintroducción de restricciones: al reducir la oferta de dólares oficiales, el mercado paralelo se fortaleció y el peso paralelo se debilitó, ampliando la brecha con la tasa de cambio oficial.

“Las políticas de Milei han generado oportunidades para que los argentinos exploten las ineficiencias del sistema y se beneficien de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos, así como de otros resquicios legales”, concluye la nota.