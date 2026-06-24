Donald Trump entregará la Copa del Mundo junto a Gianni Infantino en la final del Mundial 2026

Gianni Infantino confirmó que Donald Trump participará de la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026 y entregará el trofeo junto al presidente de la FIFA.

La final del Mundial 2026 tendrá una imagen inédita en la historia reciente del fútbol. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará de la ceremonia de premiación y entregará la Copa del Mundo junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, una vez finalizado el partido decisivo que se jugará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

La confirmación fue realizada por el propio Infantino, quien reveló que ambos compartirán el escenario en el momento más esperado del torneo: la consagración del nuevo campeón del mundo.

La decisión marca una diferencia respecto de las últimas ediciones de la Copa del Mundo, donde la entrega del trofeo estuvo exclusivamente a cargo del presidente de la FIFA.

Una ceremonia distinta a las de Rusia y Qatar

Durante los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, fue Infantino quien entregó la Copa al capitán del seleccionado campeón sin la participación de jefes de Estado en el acto central.

Sin embargo, para la edición organizada por Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA decidió incorporar al mandatario estadounidense en una ceremonia que tendrá lugar en el estadio de Nueva Jersey, sede del encuentro que definirá al nuevo campeón.

“Estaremos junto al presidente Trump disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, expresó Infantino durante una entrevista televisiva en Estados Unidos.

El dirigente también destacó la estrecha relación institucional que mantiene con el gobierno estadounidense en el marco de la organización de la Copa del Mundo.

El antecedente que generó controversia

La participación de Trump en la ceremonia mundialista llega pocos días después de la polémica surgida durante la final del Mundial de Clubes.

En aquella ocasión, el mandatario estadounidense entregó el trofeo al capitán del Chelsea, Reece James, tras la victoria del equipo inglés sobre el Paris Saint-Germain.

Lo que llamó la atención fue que Trump permaneció sobre el escenario durante los festejos del plantel campeón, una situación poco habitual en este tipo de celebraciones y que generó sorpresa entre varios futbolistas.

Las imágenes recorrieron el mundo y reabrieron el debate sobre el protagonismo de las figuras políticas en los grandes eventos deportivos internacionales.

Los antecedentes de jefes de Estado en las premiaciones

Aunque en las últimas décadas la entrega de la Copa quedó reservada a las máximas autoridades de la FIFA, existen antecedentes históricos en los que jefes de Estado participaron de ese momento.

Uno de los casos más recordados ocurrió en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando la reina Isabel II entregó el trofeo al capitán inglés Bobby Moore tras la conquista del título.

También quedó registrado el gesto del rey Juan Carlos I de España, quien otorgó la Copa del Mundo al italiano Dino Zoff luego de la final disputada en España 1982.

La presencia de Trump junto a Infantino en la ceremonia de 2026 representará así el regreso de una tradición que combina el poder político con el acontecimiento deportivo más importante del planeta.

Otro hito histórico: más mujeres en el arbitraje

La Copa del Mundo 2026 también quedará marcada por un avance histórico en materia arbitral.

Por primera vez, seis mujeres integrarán oficialmente la delegación de árbitros designada para un Mundial masculino.

Entre ellas se encuentran las mexicanas Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las estadounidenses Tori Penso, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, y la nicaragüense Tatiana Guzmán.

Las seis representantes forman parte del grupo de 170 árbitros convocados por la FIFA entre jueces principales, asistentes y especialistas VAR.

La decisión amplía el camino iniciado en Qatar 2022, cuando el organismo rector del fútbol incorporó por primera vez mujeres dentro de un cuerpo arbitral masculino en una Copa del Mundo.

Mientras la atención deportiva se concentra en la recta decisiva del torneo, la final del Mundial 2026 ya garantiza una imagen que quedará en los registros históricos: el presidente de Estados Unidos y el titular de la FIFA compartiendo la entrega del trofeo más codiciado del fútbol.