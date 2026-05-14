Dólar: ya se conoce el techo de la banda para junio y el mercado proyecta hasta dónde puede subir

Tras conocerse la inflación de abril, se actualizaron las proyecciones para las bandas cambiarias. El techo del dólar oficial podría superar los $1.800 a fines de junio.

El dato de inflación de abril, que marcó una suba mensual del 2,6% según el INDEC, no solo impactó sobre precios y contratos indexados, sino también sobre el esquema cambiario vigente. Con esa cifra ya se pueden calcular los nuevos límites que tendrá la banda del dólar oficial durante junio.

El sistema implementado por el Gobierno establece que el techo y el piso del dólar mayorista se actualizan utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque con un rezago de dos meses. Desde enero de 2026, el ritmo de ajuste dejó de ser fijo y pasó a depender directamente de la inflación informada por el organismo estadístico.

Actualmente, el dólar mayorista continúa lejos del límite superior de la banda. Este jueves cerró en $1.391, mientras que el techo vigente se ubicó en $1.729,14, lo que implica una diferencia del 24,3%.

Cómo quedará la banda cambiaria en junio

De acuerdo con las proyecciones basadas en el IPC de abril, el viernes 29 de mayo el techo de la banda llegará a $1.757,34 y el piso quedará en $792,65.

Luego, desde el lunes 1 de junio, comenzará a incorporarse el ajuste correspondiente al 2,6% de inflación de abril. Con esa actualización, el techo se movería hasta aproximadamente $1.762,64 y el piso descendería a unos $790,19.

El deslizamiento continuará diariamente durante todo junio. Según las estimaciones, para el 30 de junio el techo de la banda podría ubicarse cerca de los $1.806,92, mientras que el piso rondaría los $770,32.

Qué espera el mercado para el dólar

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central mostró que los analistas moderaron nuevamente sus proyecciones para el tipo de cambio oficial.

Para mayo, la estimación promedio ubica al dólar mayorista en torno a los $1.410. En junio, el mercado proyecta un valor cercano a $1.437 y para julio alrededor de $1.460.

Las previsiones para diciembre también fueron ajustadas a la baja. Según el REM, el dólar oficial terminaría 2026 cerca de los $1.676, por debajo de los $1.700 estimados anteriormente.

Esa proyección implicaría un aumento anual del tipo de cambio de alrededor del 15,8%, muy por debajo de la inflación esperada para el mismo período, estimada en torno al 30,5%.

Inflación y dólar: el debate que sigue abierto

Los analistas consideran que el esquema actual mantiene al dólar como una de las principales anclas para intentar desacelerar los precios. El REM prevé una inflación mensual de 2,3% para mayo y una baja gradual hacia niveles cercanos al 2% en junio y julio.

Sin embargo, el mercado sigue observando la diferencia entre la inflación proyectada y el ritmo de avance esperado para el tipo de cambio oficial, en un contexto donde la estabilidad cambiaria depende en gran parte de la oferta privada de divisas y de la estrategia del Banco Central.