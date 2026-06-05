Dólar: el mercado baja proyecciones y anticipa atraso frente a la inflación

El último REM del Banco Central mostró nuevas bajas en las proyecciones para el dólar oficial. Los analistas prevén que el tipo de cambio seguirá por detrás de la inflación en el acumulado anual, lo que reaviva la discusión sobre el atraso cambiario en Argentina.

El mercado volvió a ajustar a la baja sus expectativas sobre el dólar oficial. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectan un tipo de cambio contenido, con subas graduales pero por debajo de la inflación esperada para 2026.

El dato reabre el debate sobre el atraso cambiario y el rol del dólar como ancla en el proceso de desaceleración de precios.

Qué dijo el REM del Banco Central sobre el dólar

El informe del Banco Central mostró un nuevo recorte en las proyecciones del dólar oficial para los próximos meses.

La mediana de las estimaciones ubicó al tipo de cambio mayorista en $1.422 para junio, lo que implica una baja de $15 respecto del relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, el mercado espera un valor de $1.658, también por debajo de la proyección previa.

En paralelo, el dólar seguiría un sendero de subas graduales, aunque con variaciones mensuales moderadas durante buena parte del año.

Dólar 2026: las proyecciones mes por mes

El REM del Banco Central trazó un recorrido escalonado para el tipo de cambio oficial:

Junio: $1.422

Julio: $1.447

Agosto: $1.476

Septiembre: $1.516

Octubre: $1.553

Noviembre: $1.597

Diciembre: $1.658

El esquema refleja una aceleración leve hacia la segunda mitad del año, aunque sin saltos bruscos en la cotización esperada.

Dólar e inflación: la clave del informe del mercado

El punto más relevante del relevamiento es la comparación entre dólar e inflación.

Mientras el tipo de cambio oficial tendría una suba interanual estimada de 14,5% hacia diciembre, la inflación proyectada para 2026 se ubica en torno al 30,5%.

Esto implica que el dólar volvería a moverse por debajo del nivel general de precios, lo que en términos económicos representa una apreciación real del tipo de cambio.

El dólar como ancla del proceso inflacionario

El comportamiento proyectado del dólar refuerza la idea de que el tipo de cambio oficial sigue funcionando como una de las principales anclas nominales del programa económico.

En el corto plazo, el REM anticipa movimientos del dólar en línea o incluso por debajo de la inflación mensual. Sin embargo, hacia la segunda mitad del año se observa una leve aceleración, aunque insuficiente para alcanzar el ritmo de los precios.

Qué cambió respecto del relevamiento anterior

El nuevo informe mostró un ajuste general a la baja en las proyecciones del dólar en casi todo el horizonte analizado.

Las correcciones fueron de $15 en junio, $12,8 en julio, $24,1 en agosto, $16,6 en septiembre, $25,9 en octubre, $29 en los próximos 12 meses y $17,9 en diciembre.

En contraste, las expectativas de inflación se mantuvieron prácticamente sin cambios, lo que profundiza la brecha entre ambas variables.

Qué espera el mercado para los próximos meses

Los analistas proyectan un sendero cambiario estable, con aumentos mensuales moderados que rondan entre 1,8% y 3,8% hacia fin de año.

A la vez, la inflación esperada se mantiene en una trayectoria descendente, lo que refuerza la lectura de estabilidad relativa en el corto plazo, aunque con tensiones hacia el segundo semestre.

Un debate que vuelve: atraso cambiario o estabilidad

La diferencia entre la evolución esperada del dólar y la inflación vuelve a instalar el debate sobre el atraso cambiario en Argentina.

Mientras el mercado ajusta sus proyecciones a la baja, el dólar oficial sigue siendo visto como una herramienta clave para sostener la desinflación, aunque con el riesgo de una mayor presión futura si se amplía la brecha con los precios.