Dólar “cara chica”: el BCRA eliminó la fecha límite y explicó cómo cambiar o depositar los billetes antiguos

El Banco Central confirmó que los dólares “cara chica” y billetes estadounidenses antiguos o deteriorados podrán seguir aceptándose sin fecha límite en los bancos. La medida, formalizada mediante la Comunicación A 8352, detalla cómo funciona el sistema de depósito y canje, y lleva tranquilidad a miles de ahorristas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció un cambio clave para quienes tienen dólares de diseño antiguo o con desgaste: ya no existe una fecha límite para depositar o cambiar los billetes conocidos como “cara chica” en el sistema financiero.

La decisión quedó formalizada a través de la Comunicación “A” 8352, que dejó sin efecto el vencimiento del 31 de diciembre de 2025, plazo que hasta ahora regía para la aceptación de este tipo de moneda.

Qué cambia con la nueva disposición del BCRA

Con la eliminación del límite temporal, los bancos podrán seguir aceptando dólares antiguos o levemente deteriorados sin vencimiento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. De esta manera, se disipa la incertidumbre que existía entre los ahorristas sobre el futuro de estos billetes.

Desde el BCRA aclararon que, si bien no hay una fecha tope, cada entidad bancaria puede definir sus propios procedimientos operativos, por lo que se recomienda consultar previamente en la sucursal correspondiente.

¿Hasta cuándo se pueden cambiar los dólares “cara chica”?

Según confirmó el propio Banco Central, no hay plazo máximo para presentar estos billetes. La medida permite que los ahorristas puedan depositarlos o canjearlos en cualquier momento, sin la presión de un calendario oficial.

El objetivo central es facilitar la operatoria bancaria y reducir trabas administrativas tanto para los clientes como para las entidades financieras.

El rol del Banco Central en el canje

La normativa vigente habilita a los bancos a recibir los dólares antiguos y canalizarlos a través del BCRA, que actúa como intermediario. El organismo se encarga de enviar los billetes a Estados Unidos para su destrucción e importar billetes nuevos como reemplazo.

Este esquema evita que las entidades deban recurrir a gestiones privadas en el exterior y reduce costos operativos, ya que el servicio no tiene cargo para los bancos adheridos.

Cómo funciona el sistema para cambiar dólares

El procedimiento comienza con una consulta en el banco para verificar si la entidad participa del programa. Una vez aceptados, los billetes son controlados para comprobar su autenticidad y estado general.

Luego, el cliente puede optar por mantener los dólares depositados en su cuenta o retirarlos en billetes de series más nuevas, según la disponibilidad y las condiciones de cada entidad.

Qué requisitos deben cumplir los billetes

Los criterios definidos por el BCRA siguen los lineamientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cada billete debe conservar más del 50% de su superficie, permitir identificar claramente su denominación y medidas de seguridad, y presentarse enderezado, con bordes y esquinas alineados.

La verificación se realiza billete por billete, y aquellos que no cumplan los requisitos podrán ser tratados como depósitos habituales, de acuerdo a la operatoria bancaria.

Con esta decisión, el Banco Central busca dar previsibilidad y tranquilidad a los ahorristas que aún conservan dólares “cara chica” y facilitar su integración al sistema financiero formal.