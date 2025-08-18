Diputados trata este miércoles los vetos de Milei 

​

La Cámara de Diputados convocó formalmente para el próximo miércoles a la sesión especial en la que la oposición se apresta a darle un revés a los vetos de Javier Milei contra jubilados, personas con discapacidad y las leyes impulsadas por los gobernadores.

El debate comenzará al mediodía y para que haya quórum y se concrete los bloques opositores al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) deberán garantizar la asistencia de la mayoría de la Cámara baja, es decir 129 diputados.

La fecha y el horario fue comunicada por el secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagan, al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, uno de los que formalmente había pedido ese trámite.

Junto al bloque del peronismo unificado, los otros que habían participado de la convocatoria fueron Democracia para Siempre, integrado por alineados a Facundo Manes y al senador Martín Lousteau, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Se suma también Encuentro Federal, que durante los últimos días sufrió una sangría producto de la cooptación que el Gobierno hizo de algunos gobernadores que se le habían parado de manos semanas atrás.

Uno de los puntos centrales de la deliberación del cuerpo será el veto de las leyes de emergencia de discapacidad, el aumento para jubilados, la moratoria previsional y la ayuda para Bahía Blanca.

Se suman los proyectos impulsados por los gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.

Para que el objetivo de la oposición se cumpla, las leyes deberán ser ratificadas con su sanción original por los dos tercios de la Cámara y luego serán giradas para que se pronuncie el Senado. Si el oficialismo logra juntar un solo tercio, el veto quedará ratificado.