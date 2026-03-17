Diputados pidieron explicaciones a Javier Milei y Karina Milei por el escándalo de Libra

El presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro, habló de una “estafa millonaria” y reclamó que funcionarios del Gobierno den explicaciones ante el Congreso.

El presidente de la comisión investigadora del caso Libra en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Maximiliano Ferraro, reclamó que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, den explicaciones ante el Congreso por el escándalo vinculado a la criptomoneda.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Parlamento, el legislador calificó el episodio como “una estafa y un hecho de corrupción millonario” y advirtió que podría implicar una malversación de la investidura presidencial.

“Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al presidente”, sostuvo Ferraro al referirse al presunto rol del mandatario en el desarrollo del esquema.

Pedido de interpelaciones

El diputado explicó que los integrantes de la comisión resolvieron avanzar con diversas medidas para profundizar la investigación, entre ellas solicitar que funcionarios del Poder Ejecutivo brinden explicaciones formales ante el Congreso.

En ese sentido, anticipó la presentación de un proyecto de resolución para requerir respuestas al presidente Milei y a Karina Milei sobre su posible vinculación con el caso.

Además, los legisladores pedirán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la propia Karina Milei para que brinden detalles sobre lo ocurrido.

Críticas a la investigación judicial

Por otra parte, los integrantes de la comisión anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por presunto “entorpecimiento de la causa”, al considerar que la investigación judicial no avanzó con la rapidez necesaria.

Ferraro señaló que el objetivo de las medidas es reunir información, reconstruir cómo se desarrolló el caso y determinar posibles responsabilidades políticas o delitos vinculados al funcionamiento del sistema Libra.

El tema volvió a cobrar relevancia en las últimas horas tras la aparición de nuevos documentos y contratos entre empresarios y operadores, que habrían buscado aprovechar su vínculo con el presidente para impulsar distintos proyectos relacionados con la criptomoneda.