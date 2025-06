Diputados debate las jubilaciones, la moratoria y la emergencia en discapacidad 

​

La Cámara de Diputados se prepara para un miércoles de super acción. Mientras en las calles se desarrollará la marcha multisectorial convocada por jubilados, personas con discapacidad, universitarios y el colectivo Ni Una Menos, dentro del recinto la oposición buscará conseguir avanzar en una sesión especial para aprobar diversos proyectos de ley que apuntan a paliar los efectos del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. En el temario están incluidos la mejora de los haberes previsionales y las declaraciones de Emergencia Nacional en Discapacidad y en el Hospital Garrahan. El Gobierno ya anunció que vetará las leyes que se aprueben, como hizo durante el año pasado con los proyectos sancionados de movilidad jubilatoria y de financiamiento universitario.

De cara a la sesión de este miércoles, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda buscan asegurar los 129 diputados necesarios para lograr el quórum y avanzar en el tratamiento de las iniciativas legislativas. El eje del debate girará en torno a una serie de iniciativas previsionales para recuperar parte del poder adquisitivo que se ha perdido con el brutal ajuste fiscal realizado por Milei. Los textos apuntan a mejorar los haberes y a garantizar una vía de acceso a la jubilación para quienes no cuentan con la cantidad suficiente de años de aportes. Desde UxP insisten en prorrogar por dos años la moratoria previsional que venció en marzo pasado (y que el Gobierno se negó a prolongar), aunque en caso de no conseguir los votos suficientes evalúan impulsar cambios sobre el proyecto presentado por el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, que propone aumentar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El dictamen de mayoría elaborado por ese bloque establece un incremento del 7,2 por ciento que recupere la inflación de enero, una actualización del bono previsional —que fue congelado por la gestión libertaria desde marzo del año pasado y que pasaría de 70.000 a 115.000 pesos, ajustado por inflación– y modificaciones en la PUAM.

Otro proyecto prioritario en las propuestas legislativas es la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Luego de la manifestación del miércoles pasado, convocada por diversas ONG y entidades vinculadas para defender los derechos de las personas con discapacidad, la oposición intentará aprobar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, que contempla una serie de medidas, entre ellas la restitución de las Pensiones No Contributivas (PNC) dadas de baja luego de las auditorías realizadas por el Gobierno, la actualización mensual de los aranceles para prestadores de servicios según el costo de vida y la equiparación de las asignaciones para trabajadores de talleres protegidos al salario mínimo. La propuesta también establece incentivos para la inclusión laboral en el sector privado y declara de interés público nacional los servicios básicos que brindan atención a personas con discapacidad. De acuerdo a las cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de las medidas representa apenas el 0,42 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

En el mismo sentido, se intentará declarar la emergencia por dos años en el Hospital Garrahan. Ayer, la comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin (UxP), emitió seis dictámenes en relación a la grave crisis que vive la institución pediátrica, de los cuales dos corresponden a proyectos de ley y otros cuatro de resolución. Para lograr su tratamiento en el recinto se necesita el previo análisis de parte de las comisiones de Familia y de Presupuesto y Hacienda, por lo cual los bloques de la oposición impulsarán un emplazamiento para que se convoque a esas comisiones. “En la sesión vamos a plantear el emplazamiento para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos”, aseguró Yedlin.

Este lunes se realizó una multitudinaria marcha de velas al Obelisco convocada por la asamblea de residentes del Garrahan, para defender al hospital de niños del vaciamiento que lleva a cabo el gobierno de Milei y exigir la recomposición salarial de todos los trabajadores de la institución. Los residentes rechazaron la propuesta de aumento que ofreció el Gobierno por considerarla insuficiente y convocó a una nueva movilización para mañana.

La administración de La Libertad Avanza dejó clara su negativa a atender los reclamos de los jubilados, los trabajadores del Garrahan y las personas con discapacidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, alegó que no hay recursos fiscales para sustentar los proyectos de ley y aseguró que el Gobierno vetará las leyes que eventualmente sean aprobadas en la sesión especial.

“No existen recursos para esta eventual suba, por más que (la oposición) pretenda concretarla. Si no están los recursos, de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de estas características. Caso contrario, el Poder Ejecutivo la va a vetar”, afirmó Francos. “No hay magia acá. Si no están los fondos, no se pueden establecer los gastos”, completó.