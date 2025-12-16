Diputados convocó a sesión para debatir el Presupuesto 2026 este miércoles

La Cámara baja sesionará desde las 14 para tratar la ley de leyes, el proyecto de Inocencia Fiscal y una iniciativa clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La Cámara de Diputados fue convocada para este miércoles a las 14 a la primera sesión extraordinaria, en la que se debatirá el Presupuesto 2026, junto con otros proyectos centrales de la agenda del Gobierno nacional. Será una única sesión, y no dos como se había especulado inicialmente.

El pedido de sesión fue realizado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y marcará el regreso del oficialismo al recinto tras nueve meses sin solicitar sesiones especiales.

El Presupuesto 2026, eje del debate

El tema central será el Presupuesto 2026, que por primera vez será discutido bajo la gestión del presidente Javier Milei, luego de que el Ejecutivo prorrogara en dos oportunidades el Presupuesto 2023.

El proyecto comenzará a debatirse este martes al mediodía en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, con la expectativa de que obtenga dictamen para llegar al recinto al día siguiente.

La iniciativa oficial plantea un escenario de equilibrio fiscal, con una expansión del 5% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para 2026 y un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre del próximo año.

Inocencia Fiscal y reforma tributaria

Además de la ley de leyes, el temario incluye el proyecto de reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, conocido como Inocencia Fiscal, que tendrá dictamen este martes en un plenario convocado para las 15.

La iniciativa propone actualizar los montos mínimos para configurar delitos tributarios: la evasión simple pasará de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada se elevará a $1.000 millones. También contempla mecanismos para extinguir la acción penal mediante la regularización de deudas antes o después de la denuncia.

Sostenibilidad de las finanzas públicas

El tercer proyecto a tratar establece un marco jurídico institucional permanente destinado a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda. Fue presentado junto al Presupuesto 2026 y obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario.

La iniciativa prohíbe la sanción de leyes con impacto financiero negativo sin financiamiento específico y exige que cada proyecto que implique nuevos gastos cuente con un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo.

Las claves del gasto público

El Presupuesto 2026 prevé un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit cercano a los 2 billones de pesos. Según el Gobierno, el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, como salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades.

Además, se asignan 8 billones a la administración gubernamental, 7 billones a defensa y seguridad, 106 billones a políticas sociales y 14 billones al pago de deuda pública.

La sesión se anticipa extensa y será clave para el rumbo económico y fiscal del Gobierno en el inicio del año legislativo 2026.