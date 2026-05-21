Diputados aprobó una reforma que recorta beneficios de la zona fría

Con 132 votos afirmativos, el oficialismo logró media sanción para modificar el régimen de subsidios al gas. La iniciativa reduce el alcance del beneficio y prioriza a usuarios de menores ingresos, aunque implicará subas en las facturas incluso para quienes continúen dentro del esquema.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 132 votos a favor y 105 en contra una reforma al régimen de zona fría, una medida impulsada por el oficialismo que reduce el alcance de los subsidios al gas natural en provincias de bajas temperaturas y redefine los criterios de acceso al beneficio.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado, establece que el subsidio se focalizará en usuarios de menores ingresos y dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura, limitándose exclusivamente al consumo de gas.

Esto implica que incluso quienes mantengan el beneficio afrontarán incrementos en sus boletas, ya que deberán abonar sin descuentos los conceptos vinculados al transporte, distribución y cargos fijos, que representan cerca del 60% del total facturado.

Actualmente, el esquema se financia mediante un recargo del 7,4% aplicado sobre las facturas de gas de todos los usuarios del país. Según estimaciones oficiales, esos fondos representan más de 272 mil millones de pesos anuales, recursos que seguirán ingresando al Estado nacional.

En paralelo, el proyecto contempla compensaciones para distribuidoras y transportistas eléctricas por deudas acumuladas durante los años de emergencia tarifaria, siempre que las compañías renuncien a eventuales reclamos judiciales o administrativos contra el Estado.

La reforma revierte parcialmente la ampliación aprobada en 2021, cuando el Congreso extendió el beneficio a más de 3 millones de hogares en diez provincias, incluyendo sectores de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Tucumán, con descuentos de entre el 30% y el 50%.

Con la modificación aprobada, esos distritos perderán la cobertura generalizada y el acceso quedará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el actual Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Durante el debate, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa al señalar que el objetivo es “que quienes puedan pagar la energía lo hagan, y focalizar la asistencia en quienes más la necesitan”.

El oficialismo consiguió la mayoría gracias al acompañamiento de bloques aliados, entre ellos sectores de la UCR, el PRO y representantes provinciales de Neuquén, Tucumán, Salta, Misiones, San Juan y Santa Cruz.

La votación dejó posturas llamativas, como la de legisladores mendocinos y sanjuaninos que en 2021 habían respaldado la ampliación del régimen y esta vez votaron por restringirlo.

La oposición, integrada por el peronismo, la izquierda y Provincias Unidas, rechazó el proyecto y cuestionó el recorte de subsidios en regiones con condiciones climáticas adversas.

Además de modificar el régimen de zona fría, el proyecto reduce atribuciones del ENARGAS para limitar traslados de costos a consumidores y elimina artículos vinculados al régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas.

La media sanción se suma a la aprobación de la denominada Ley Hojarasca, consolidando una nueva victoria parlamentaria del oficialismo y fortaleciendo su capacidad para avanzar con reformas estructurales en materia económica y energética.