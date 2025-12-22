Dictaron la conciliación obligatoria y se levanta el paro de controladores aéreos

El Ministerio de Capital Humano ordenó suspender las medidas de fuerza impulsadas por ATEPSA. La conciliación rige desde este martes a las 8 y se extenderá por 15 días, garantizando los vuelos en plena temporada alta.

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los controladores aéreos, por lo que quedaron suspendidas las medidas de fuerza que habían afectado vuelos nacionales en el inicio de la temporada alta por las Fiestas de fin de año.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.).

Según se informó oficialmente, la conciliación obligatoria comenzó a regir a partir de las 8 de este martes 23 de diciembre y tendrá una duración de 15 días, conforme a lo establecido por la Ley Nº 14.786. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

En ese sentido, el Ministerio intimó a ATEPSA y a los trabajadores representados por el gremio a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual, garantizando así el funcionamiento del sistema aeronáutico.

Desde Capital Humano convocaron además a retomar el diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos salariales del sector y asegure la continuidad del servicio aéreo.

El conflicto se originó por reclamos de recomposición salarial, ante la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Hasta el dictado de la conciliación, los controladores aplicaban interrupciones intermitentes, que afectaron a miles de pasajeros, aunque siempre se garantizaron aterrizajes y vuelos sanitarios o de emergencia.

Con la medida oficial, queda sin efecto el cronograma de paros previsto entre el 17 y el 29 de diciembre, llevando alivio al sector aerocomercial y a los usuarios en un período clave de alta demanda.