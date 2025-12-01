Día Mundial del Sida: alertan por el aumento de infecciones y llaman a garantizar el acceso al tratamiento

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida, una fecha para promover la prevención, recordar a quienes murieron por la enfermedad y visibilizar los desafíos que persisten.

Este 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida, una jornada destinada a generar conciencia sobre el VIH, su impacto en la salud pública global y los avances que han permitido mejorar la calidad de vida de quienes viven con el virus. La fecha también es un homenaje a las personas que fallecieron por complicaciones relacionadas con el sida y una oportunidad para visibilizar los desafíos que aún persisten.

Para 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa la campaña “Sigamos el camino de los derechos”, que insta a los gobiernos a proteger a las personas que viven con VIH, eliminar las barreras de acceso al sistema de salud y combatir las desigualdades que frenan los avances hacia la erradicación del sida como amenaza sanitaria.

Panorama global: más de 39 millones viven con VIH

Según datos recientes de Onusida, en 2023 había 39,9 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. De ellas, 31 millones recibían tratamiento antirretroviral, una cifra considerada positiva, aunque aún insuficiente.

El informe también señala que 9,3 millones de personas que viven con VIH no acceden a su terapia, y que 1,3 millones contrajeron el virus el año pasado por primera vez. En al menos 28 países, las nuevas infecciones muestran una tendencia al alza.

“A pesar del progreso, las violaciones de derechos humanos siguen impidiendo que el mundo acabe con el sida”, advirtió Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Onusida.

La importancia del diagnóstico temprano

Organizaciones remarcan que la única forma de detectar el virus es a través de pruebas de laboratorio. Las dos principales son:

Prueba rápida: entrega resultados preliminares en pocos minutos.

Prueba en laboratorio y permite confirmar o descartar la infección.

Si una prueba rápida resulta reactiva, el protocolo indica realizar una segunda prueba confirmatoria. Ambas deben llevarse a cabo con acompañamiento profesional.

Aunque el VIH es un virus que permanece de por vida en el organismo, los medicamentos antirretrovirales permiten que la infección sea controlable. Con tratamiento oportuno y seguimiento médico, las personas que viven con VIH pueden alcanzar una expectativa y una calidad de vida similares a las de la población general.