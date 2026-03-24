Día Mundial de la Tuberculosis: crecen los casos en Argentina y alertan por el impacto en jóvenes

En 2025 se registraron más de 16 mil contagios, la cifra más alta en una década. Especialistas advierten sobre fallas en prevención, diagnóstico y tratamientos.

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, especialistas encendieron las alarmas por el sostenido aumento de casos en Argentina, donde la enfermedad afecta cada vez más a jóvenes y sectores vulnerables.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en 2025 se notificaron 16.445 casos de tuberculosis, lo que representa un incremento del 3,9% respecto a 2024 y un aumento acumulado del 79,7% desde 2020, alcanzando el nivel más alto de la última década.

Un problema en crecimiento

El avance de la enfermedad está vinculado a múltiples factores, entre ellos el debilitamiento de los programas de control, dificultades en el acceso al diagnóstico temprano y la interrupción de tratamientos.

A esto se suman condiciones sociales como el hacinamiento, la pobreza y la vulnerabilidad, que favorecen la transmisión.

Las provincias con mayor incidencia son Jujuy, Salta, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Chaco y Formosa.

Preocupa el impacto en jóvenes

Uno de los datos más alarmantes es la concentración de casos en población joven. El grupo de entre 15 y 44 años representa el 60,7% de los diagnósticos, mientras que los menores de 20 años alcanzan el 16,6%.

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria advirtieron que es urgente reforzar las estrategias de detección y prevención, así como restituir programas nacionales clave.

Vacunación y prevención

La vacuna BCG continúa siendo fundamental para prevenir las formas más graves en niños.

La cobertura nacional en recién nacidos alcanzó el 83,42% en 2026, aunque con diferencias entre provincias, lo que genera preocupación en el ámbito sanitario.

Diagnóstico y tratamiento: claves para frenar la enfermedad

Los especialistas remarcan que el diagnóstico temprano es esencial, pero muchas veces los síntomas se confunden con otras enfermedades respiratorias, lo que retrasa la detección.

En este contexto, destacan la importancia de ampliar el uso de tecnologías como el test molecular GeneXpert, que permite confirmar la enfermedad en pocas horas y detectar resistencias.

Además, subrayan que garantizar la continuidad de los tratamientos es clave para evitar la aparición de cepas resistentes, un problema creciente a nivel global.

Un desafío sanitario vigente

El 24 de marzo recuerda el descubrimiento de la bacteria causante de la tuberculosis por Robert Koch en 1882, un hito que permitió avanzar en su diagnóstico y tratamiento.

Sin embargo, más de un siglo después, la enfermedad sigue siendo un desafío para la salud pública. En las Américas, se estima que unas 350.000 personas enfermaron y 30.000 murieron por tuberculosis en 2024.

El aumento de casos en Argentina refleja la necesidad de políticas sostenidas, mayor inversión en salud y estrategias integrales para frenar una enfermedad que, lejos de desaparecer, vuelve a crecer.