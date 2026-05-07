Día del Taxista: homenaje a quienes mantienen en movimiento a las ciudades

La fecha recuerda el nacimiento de Eva Perón, impulsora del Sindicato de Choferes de Taxis. En un contexto de cambios y desafíos para el sector, se reconoce la labor diaria de miles de trabajadores que sostienen uno de los servicios esenciales del transporte urbano.

Este 7 de mayo se celebra en la Argentina el Día del Taxista, una jornada dedicada a reconocer el trabajo de miles de conductores que, día a día, recorren las calles y mantienen en funcionamiento uno de los servicios esenciales del transporte urbano.

La fecha no fue elegida al azar. Su origen está ligado al nacimiento de Eva Perón, nacida el 7 de mayo de 1919. “Evita” fue una figura clave para el sector, ya que impulsó la creación del Sindicato de Choferes de Taxis en 1950 y promovió la firma del primer convenio colectivo de trabajo para la actividad.

Desde entonces, el Día del Taxista se convirtió en un reconocimiento a las conquistas laborales del gremio y a una profesión que forma parte de la identidad de las ciudades argentinas.

Más allá de conducir un vehículo, el oficio implica conocer cada rincón urbano, acompañar historias cotidianas y responder en situaciones de urgencia o necesidad. Los taxistas suelen ser testigos silenciosos de encuentros, despedidas, viajes de rutina y momentos inesperados.

A pesar de los cambios en la movilidad urbana y del crecimiento de las plataformas digitales de transporte, el tradicional taxi continúa siendo un símbolo de confianza y cercanía para miles de pasajeros.

El festejo encuentra al sector atravesando desafíos vinculados al aumento de costos, la competencia tecnológica y las largas jornadas laborales. Sin embargo, los trabajadores destacan que la experiencia, el conocimiento de la ciudad y el trato humano siguen siendo pilares fundamentales del servicio.

En este día también se reconoce el esfuerzo de las familias que acompañan una actividad que muchas veces demanda más de 12 horas de trabajo bajo distintas condiciones climáticas y horarios extensos.

El Día del Taxista es, además, una invitación a valorar a quienes garantizan que nadie quede sin transporte y sostienen, desde hace décadas, el movimiento cotidiano de las ciudades argentinas.