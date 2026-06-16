Día del Padre 2026: prevén un gasto promedio de $62.000 por regalo y crecen las compras online

Un informe de Focus Market reveló que la indumentaria, las experiencias y los vinos continúan siendo las opciones preferidas para agasajar a los padres. Los consumidores muestran una actitud más cautelosa y comparan precios antes de comprar.

El próximo domingo 21 de junio se celebrará el Día del Padre en Argentina y, según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, el gasto promedio proyectado para la compra de un regalo será de $62.000.

El estudio también muestra cuáles son las preferencias de los argentinos al momento de elegir un obsequio para papá. La indumentaria encabeza el ranking con el 33,4% de las respuestas, seguida por las experiencias, como cenas o días de campo, con el 24,9%, y los vinos y licores con el 13,9%. Estas tres categorías mantienen los primeros puestos respecto de 2025.

Más atrás aparecen el calzado (6,9%), la perfumería (6,7%), los productos de informática, TV y video (4,5%), las herramientas (2,7%) y la joyería o relojería (2,1%). Entre las opciones menos elegidas se encuentran librería, smartphones, artículos para el hogar, marroquinería y regalería.

Respecto de los canales de compra, el comercio minorista tradicional en centros comerciales a cielo abierto lidera las preferencias con el 33%. Le siguen el comercio electrónico con el 27%, los shoppings con el 22%, los outlets con el 11% y los supermercados con el 7%.

Dentro de las compras online, el 40% de los consumidores elige realizar sus pedidos directamente en los sitios web de los vendedores, mientras que el 37% utiliza marketplaces. Instagram concentra el 15% de las operaciones y Facebook el 6%.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que las promociones y descuentos continúan siendo una herramienta clave para incentivar las ventas en un contexto de consumo moderado. Además, indicó que los consumidores muestran una mayor cautela que en años anteriores y suelen esperar hasta los últimos días para aprovechar ofertas y beneficios.

Entre las alternativas más buscadas en marketplaces aparecen regalos de distintos rangos de precios. Entre $10.000 y $20.000 se destacan mates con bombilla, botellas térmicas, tazas personalizadas y sets para asado. En el segmento de $30.000 a $40.000 figuran copas de vino en estuche, sets materos, remeras temáticas y desayunos especiales. Para presupuestos de entre $50.000 y $60.000, las opciones incluyen mini metegoles, vinos premium con copas, cajas gourmet y billeteras de ecocuero.

Los supermercados también buscan captar compradores con propuestas para esta fecha. Entre los productos destacados aparecen remeras deportivas desde $24.743, sweaters desde $33.743 y camperas inflables desde $66.000. Además, ofrecen artículos como cortacabellos por $32.400 y whiskies de primeras marcas por más de $113.000.

Según el informe, los comercios profundizaron las alianzas con bancos y billeteras digitales para ofrecer descuentos, reintegros y cuotas sin interés, una estrategia que busca impulsar las ventas y atraer a consumidores cada vez más atentos a las promociones y al precio final de los productos.