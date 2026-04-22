Deuda en Argentina: 6 de cada 10 hogares tiene compromisos no bancarios y crece la morosidad

Un informe privado revela que el 59% de las familias acumula deudas fuera del sistema financiero formal. A la vez, se acelera el endeudamiento bancario y suben los niveles de mora en 2026.

Un nuevo informe de la consultora Focus Market advierte sobre el fuerte nivel de endeudamiento de los hogares en Argentina: el 59% de las familias mantiene deudas no bancarias, mientras que el crédito formal crece y se expande a más sectores de la población.

El estudio analiza la evolución del endeudamiento entre 2023 y el inicio de 2026, y combina datos de 2.670 hogares, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y estadísticas del Banco Central.

Más de $39 billones en deuda total de los hogares

Según el relevamiento, los hogares argentinos acumulan actualmente más de $39 billones en deuda. De ese total, $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a compromisos fuera del sistema financiero formal.

El promedio también muestra una fuerte diferencia: la deuda bancaria por hogar endeudado asciende a $5.702.809, mientras que la no bancaria ronda los $1.149.431.

Cambios en el patrón de financiamiento de las familias

El informe marca un cambio estructural en la forma en que los hogares se financian. En 2023, el 82,6% de las familias tenía algún tipo de deuda no bancaria, pero ese porcentaje bajó al 59% en 2026.

En paralelo, la deuda bancaria creció: pasó del 41,3% en 2023 al 55,1% de los hogares en 2026, acercándose a la informalidad como principal fuente de financiamiento.

Crece el crédito, pero también la mora

El stock de préstamos al sector privado alcanzó el 13,6% del PBI en enero de 2026, más del doble que en 2023, cuando se ubicaba en 5,2%.

Sin embargo, el crecimiento del crédito vino acompañado de un aumento en la morosidad: el ratio de irregularidad pasó del 2,7% al 10,6% en un año.

Los préstamos personales fueron los más afectados, con una mora del 13,2%, seguidos por las tarjetas de crédito, que alcanzaron el 11%. En contraste, los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en torno al 1%.

La deuda informal, entre préstamos y gastos básicos

La deuda no bancaria incluye desde préstamos entre familiares hasta servicios impagos, expensas o cuotas atrasadas.

Dentro de este universo, los préstamos personales informales concentran el 46,6% del total, seguidos por impuestos impagos (20,8%) y préstamos entre familiares o amigos (15,9%).

Sin embargo, estos últimos perdieron peso en los últimos años, lo que según el informe refleja el agotamiento del “colchón” de ayuda entre conocidos.

Señales de alerta en gastos cotidianos

Uno de los puntos más sensibles es el aumento de deudas vinculadas a gastos básicos. El incumplimiento de expensas subió al 4,9%, las cuotas educativas al 3,1% y los servicios al 5,4%.

Estas cifras reflejan un mayor estrés financiero en los hogares, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.

El rol de las tasas y el contexto económico

Desde Focus Market destacan que la baja de tasas de interés ayuda a aliviar el peso de la deuda y reducir la mora, aunque advierten que la sostenibilidad del sistema depende de la estabilidad macroeconómica y la recuperación de los ingresos.

“El crédito puede ser una herramienta de inclusión financiera, pero necesita previsibilidad para no generar nuevos desequilibrios”, señaló el economista Damián Di Pace, director de la consultora.