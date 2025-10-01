Detuvieron a un jubilado que se manifestaba frente al Congreso 

​

Un jubilado fue detenido este miércoles frente al Congreso cuando participaba de las habituales marchas en rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei. En paralelo, efectivos de las fuerzas de seguridad reprimieron con gas lacrimógeno a los manifestantes . Además de las organizaciones de jubilados, familiares de personas con discapacidad convocaron a manifestarse ante el Palacio Legislativo.

“Me trajeron, sin decir nada y a los golpes. Venimos como siempre, intentamos dar la vuelta (al Congreso) y me agarran cuatro gendarmes y me patean toda la espalda. La gendarmería y los federales también“, contó el jubilado Victor Vargas a C5N, desde la camioneta de la Federal.

Consultado sobre si le habían dado alguna explicación sobre los motivos de su detención, dijo que no. “Es porque sí, es gratis. Cuando te tiran gas no te preguntan ¿Qué hiciste? Y no les importa tampoco. Vienen, te pegan, y ya está, vamos adentro. Si te resistís, te cagan a palos”. Diego, que al igual que Victor participa casi todos los miércoles de las movilizaciones frente al Congreso, dijo que al momento que empezaron a caminar alrededor del palacio legislativo “no estaban puestas las vallas, entonces dijimos ‘vamos a dar la vuelta’, que es algo que… que prohíban dar la vuelta al Congreso a 50 jubilados es ridículo, es un nivel de represión a los derechos civiles gigantesco, porque es un derecho manifestarse“, señaló. En ese momento, continuó Diego, las fuerzas de seguridad “empezaron a hacer el cordón, a empujar (…) Y cuando (Victor) quedó medio separado del conjunto lo agarraron, lo rodearon y se lo llevaron“.El Gobierno oficializó este miércoles el pago del bono de $70.000 —congelado desde el inicio de las gestión de Javier Milei– en octubre, para jubilados que perciban el haber mínimo.

La medida se dio a conocer a través del Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $396.298 con el bono incluido, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $326.298,38, a partir del aumento del 1,88%, determinado en línea con la inflación de agosto. Para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $326.298 pero queden por debajo de los $396.298, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.