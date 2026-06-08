Detuvieron a la dueña del auto que habría sido usado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega

La Justicia de Córdoba ordenó la detención de Soledad Andreani, expareja del principal sospechoso del femicidio de la adolescente de 14 años. Está acusada de encubrimiento agravado y ya son tres las personas detenidas en la causa.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó este lunes una nueva detención. La Justicia ordenó el arresto de Soledad Andreani, propietaria del automóvil que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el descampado donde fue hallado.

La mujer es expareja de Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del crimen, y quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado, según confirmaron los abogados de la familia de la adolescente.

Con esta medida, ya son tres las personas detenidas en la causa. Además de Andreani, permanecen bajo prisión Claudio Barrelier y un amigo suyo, ambos investigados por su presunta participación en el hecho.

De acuerdo con la investigación judicial, el Ford Ka propiedad de la mujer habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina después del asesinato, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores.

El caso conmocionó a Córdoba por la violencia del crimen. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la adolescente fue víctima de abuso sexual, murió por asfixia y su cuerpo fue posteriormente descuartizado.

La incorporación de una nueva imputada representa un avance en la reconstrucción de los hechos y en la determinación de las responsabilidades de quienes habrían participado o colaborado en el ocultamiento del crimen.

Mientras la investigación continúa, la Fiscalía trabaja en el análisis de distintas pruebas y pericias para esclarecer completamente el femicidio y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados.

Si bien hay personas detenidas e imputadas, todas conservan su estado de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.