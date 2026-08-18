Después de 34 días, reabren el Paso Cristo Redentor: quiénes podrán cruzar

El Paso Cristo Redentor reabre para camiones tras 34 días de cierre. El tránsito hacia Chile será desde el 18 de agosto y tendrá horarios especiales.

Después de 34 días de cierre, el Paso Internacional Cristo Redentor volverá a habilitarse para el transporte de cargas entre Argentina y Chile. La reapertura comenzará este martes 18 de agosto bajo un esquema especial y, en una primera etapa, estará limitada a los camiones.

La medida fue coordinada por las autoridades de ambos países y contempla días diferenciados según el sentido del tránsito, con el objetivo de ordenar el importante volumen de vehículos de carga que quedó acumulado durante el cierre del corredor internacional.

Cómo será el operativo de reapertura

Los camiones que viajen desde Argentina hacia Chile podrán circular durante los días 18, 19 y 20 de agosto.

En sentido contrario, el tránsito de Chile hacia Argentina estará habilitado los días 21 y 22 de agosto.

El esquema fue establecido para permitir el desarrollo de los controles fronterizos y organizar el movimiento de los transportistas luego de más de un mes de interrupción.

En el sector argentino, el horario habilitado será de 9 a 21, mientras que del lado chileno funcionará entre las 8 y las 20, según el cronograma informado por las autoridades.

Liberarán el ingreso de los camiones que esperan en Uspallata

Como parte del operativo previo a la reapertura, este lunes desde las 13 comenzó la apertura de los portones para permitir el ingreso de los camiones que permanecen estacionados en la zona de YPF, ubicada después de la estación EG3.

La medida fue coordinada con Gendarmería Nacional y el ACI Uspallata y busca organizar la circulación del transporte de cargas que permanece a la espera de poder atravesar la cordillera.

El cierre del Cristo Redentor durante 34 días generó una importante acumulación de camiones y complicaciones para el transporte internacional, por lo que la reapertura será progresiva y bajo un operativo especial.

El regreso del tránsito de cargas permitirá comenzar a normalizar uno de los principales corredores terrestres entre Argentina y Chile, aunque durante los primeros días el movimiento estará sujeto al cronograma establecido por las autoridades fronterizas.