Descubrieron un nuevo dinosaurio en Chubut: vivió hace más de 150 millones de años

El ejemplar, denominado Bicharracosaurus dionidei, fue hallado en la Patagonia. El estudio aporta claves sobre la evolución de los grandes dinosaurios herbívoros.

Un equipo de investigadores del CONICET confirmó el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut, a partir de fósiles encontrados en la formación Cañadón Calcáreo.

El ejemplar fue bautizado como Bicharracosaurus dionidei y habitó la región durante el período Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años. Los detalles del descubrimiento fueron publicados en la revista científica PeerJ.

Cómo es el Bicharracosaurus: un dinosaurio de cuello largo

De acuerdo con el estudio, Bicharracosaurus dionidei pertenece al grupo de los eusaurópodos, grandes dinosaurios herbívoros caracterizados por su cuello largo y gran tamaño.

Los restos hallados incluyen vértebras dorsales, sacras y caudales, que presentan características anatómicas únicas. Entre ellas, se destacan cavidades internas complejas en las vértebras, lo que evidencia adaptaciones evolutivas específicas.

Un eslabón clave en la evolución de los saurópodos

Los investigadores señalaron que esta especie ocupa una posición intermedia en el árbol evolutivo de los saurópodos.

Esto la convierte en una pieza clave para comprender la transición entre formas más primitivas y los gigantes que dominaron el período Cretácico.

Además, el hallazgo aporta información relevante sobre la diversificación temprana de estos dinosaurios en el hemisferio sur.

El valor del hallazgo en la Patagonia

Los fósiles fueron encontrados en la formación Cañadón Calcáreo, una zona de gran importancia geológica en la Patagonia argentina.

En ese período, el área presentaba un ambiente con abundante vegetación, condiciones ideales para el desarrollo de grandes herbívoros.

El descubrimiento amplía el conocimiento sobre los ecosistemas jurásicos de la región, que ya habían aportado otros hallazgos significativos.

Qué revela el estudio científico

La investigación destaca que el dinosaurio combina rasgos primitivos y más avanzados, lo que sugiere que los saurópodos patagónicos siguieron procesos evolutivos propios, diferentes a los de otras partes del mundo.

Esto refuerza el papel de Sudamérica como una región clave en la historia evolutiva de estos animales.

Un nuevo aporte de la ciencia argentina

El nombre de la especie rinde homenaje a Dionide Mesa, quien colaboró en la identificación inicial de los restos.

El hallazgo no solo amplía el registro de dinosaurios conocidos, sino que también posiciona a la Patagonia como uno de los territorios más ricos en fósiles a nivel global.