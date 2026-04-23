Desbaratan organización que distribuía mercadería impregnada con cocaína con destino a Cipolletti

La Policía de Buenos Aires detuvo a ocho personas y secuestró más de 15 toneladas de alimentos adulterados. Parte del cargamento tenía como destino Cipolletti.

La Policía de la Ciudad desbarató una organización que comercializaba y distribuía mercadería impregnada con cocaína. Durante el operativo fueron detenidas ocho personas extranjeras y se decomisaron más de 15 toneladas de productos adulterados.

La investigación comenzó cuando efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 detectaron una camioneta descargando bultos en la intersección de avenida Rivadavia y Catamarca, en el barrio de Balvanera.

Al inspeccionar la carga, los agentes observaron polvo blanco en los paquetes y, tras realizar un test químico, el resultado dio positivo para cocaína.

En el vehículo se hallaron 11 bolsas con más de 60 kilos de alimentos contaminados con droga. Según se informó, el cargamento tenía como destino la ciudad de Cipolletti e incluía fideos, enlatados, snacks, carbón, fécula y frutos secos.

A partir del hallazgo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 ordenó un allanamiento en un predio ubicado en la calle Palmar al 7200, en el barrio de Liniers.

Allí se encontraron 301 bolsas con mercadería impregnada con cocaína, entre snacks, papas desecadas, carne envasada y otros alimentos.

El total de la mercadería secuestrada alcanzó aproximadamente los 15.200 kilogramos. Además, los efectivos detuvieron a ocho personas mayores de edad, todas de nacionalidad boliviana, y secuestraron siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, 120.000 pesos y documentación.

El magistrado interviniente dispuso la detención de los imputados por infracción a la ley de drogas y ordenó la clausura del lugar. Las pericias posteriores determinarán la cantidad de sustancia ilícita presente en los productos incautados.