Denuncias cruzadas entre libertarios 

La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por omitir denunciar ante la justicia el supuesto intento de golpe de Estado que ella habría intentado llevar adelante junto a su compañera de bloque Lourdes Arrieta. “Estando obligado a denunciar hechos delictivos de los que toma conocimiento, omite hacerlo”, sostuvo Pagano en su denuncia luego de que Francos dijera que ambas diputadas disidentes de La Libertad Avanza “pretenden voltear al gobierno de Milei”.

Francos se sumó a las denuncias sobre supuestas operaciones e intentos de golpe contra el Gobierno, que la gestión de La Libertad Avanza repite para restar responsabilidades sobre los errores de gestión y las denuncias por coima, pero la diputada nacional Pagano no dejó pasar las acusaciones en su contra, lo denunció penalmente por no hacer una denuncia formal en contra de las atribuciones que le dan al jefe de Gabinete la Constitución y la Ley de Función Pública y el Código de Ética.

Francos, en diálogo con radio La Red, apuntó contra Pagano al sostener que fue “elegida por los votos de Milei” y que “antes era una comentarista televisiva sin demasiado renombre” para luego acusarla junto a Arrieta, con quien se fue de LLA para formar el bloque Coherencia, de ser parte de “una conspiración, son golpistas”.

Pagano reaccionó ante la acusación de Francos –que se suman a la denuncia penal que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo contra su esposo, Franco Bindi– y lo demandó por omitir “hacer una denuncia a pesar de estar supuestamente en conocimiento de un delito gravísimo”.

En la denuncia la diputada resalta que las acusaciones de Francos implican delitos gravísimos contra el orden constitucional y la vida democrática, de acuerdo al artículo 226 del Codigo Penal, como lo son la sedición y la rebelión. La diputada indicó que el funcionario está obligado a presentar una demanda si cuenta con pruebas para los hechos denunciados.

Y solicitó una serie de medidas para ver qué pruebas tiene Francos para realizar esas acusaciones públicas, por lo que le pidió al Poder Judicial que la Jefatura de Gabinete presente un informe sobre la existencia de denuncias realizadas en relación a los hechos imputados, que se libre un oficio a radio La Red para remitir la grabación completa de la entrevista y que se convoque al periodista Pablo Vilouta como testigo.