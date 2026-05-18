Denuncian que subió 23% la demanda en los hospitales públicos de la provincia

Los médicos de la provincia de Buenos Aires denunciaron que, frente a la crisis económica, el crecimiento del desempleo y el recorte de programas nacionales de salud, la demanda en los hospitales públicos bonaerenses creció un 23%.

Se trata de una problemática que, desde la asunción de Javier Milei al Gobierno, numerosos intendentes vienen advirtiendo con preocupación, ya que muchos municipios son los que se hacen cargo de financiar el sistema de salud local.

Ante un permanente crecimiento de esa demanda, en el gremio bonaerense de los profesionales de la salud, Cicop, salieron a advertir que el sistema está “saturado”, con equipos sobrecargados y recursos insuficientes para capear ese incremento.

“A eso se suma una situación interna cada vez más grave: un deterioro salarial inaudito, con falta de respuestas paritarias y aumento de la conflictividad en la atención”, dijo el titular del Cicop y de la Federación Nacional, Fesintras, Pablo Maciel.

Y graficó: “La crisis económica, el desempleo, el cierre prácticamente del Remediar, la quiebra de obras sociales y la situación dramática del Pami empujan a miles de personas al sistema público para resolver desde consultas hasta cirugías”.

Para los médicos, uno de los puntos más sensibles del ajuste es el vaciamiento del Plan Remediar, que durante más de 20 años garantizó medicamentos esenciales a 20 millones de personas a través de 8.000 centros de salud de todo el país.

“El impacto es inmediato y grave: pacientes con enfermedades crónicas, autoinmunes o inflamatorias están descontinuando tratamientos porque no pueden costearlos, lo que genera complicaciones severas y, en los casos más extremos, muertes evitables”, señalaron los médicos de Fesintras.

Los hospitales municipales ya gastaron el presupuesto anual y la situación es dramática

En esa línea, indicaron que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias de recursos nacionales al Pami registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 comparado al mismo período de 2025.

Eso tiene su correlato en la caída de prestaciones, demoras en la atención, problemas en acceder a medicamentos y deuda con prestadores, médicos de cabecera y odontólogos que ponen en jaque la operatividad del sistema.

Frente a eso, el titular de la Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce de Florencio Varela, Damián Zamorano, expuso que en ese centro de alta complejidad “la lógica de privatización y mercantilización ya está sucediendo, mediante políticas de productividad que incrementan la atención y profundizan la sobrecarga laboral del personal de salud”.

En ese contexto, Fesintras promueve un paro nacional de salud con movilizaciones en todo el país para este miércoles 20 de mayo. La marcha central llevará el reclamo a la puerta del Ministerio de Salud nacional que conduce Mario Lugones. De ahí, la columna marchará hacia Plaza de Mayo.

Como antesala a esa movilización, Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes a una reunión en Gobernación el martes, para abordar el impacto del ajuste nacional en Salud. Ahí se prevé que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak informe el estado de situación con datos comparativos y se firme un documento en reclamo de recursos adeudados por parte de Nación.