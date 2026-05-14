Delivery en Argentina 2026: el sueldo alcanza para cada vez menos pedidos

Un informe de Focus Market revela cómo creció el delivery en Argentina y cómo cayó el poder de compra. Con salarios de abril 2026, un trabajador puede comprar menos hamburguesas, pizzas y helados que hace un año.

El delivery dejó de ser una comodidad ocasional y se transformó en un hábito masivo en Argentina, con fuerte crecimiento de pedidos y cambios en el consumo urbano.

Un nuevo informe de Focus Market analiza cuánto creció el sector y cuánto alcanza el salario promedio para pedir comida en abril de 2026.

Qué muestra el índice delivery en Argentina

El estudio destaca que plataformas como PedidosYa y Rappi dominan el mercado argentino de envíos.

El crecimiento del sector se explica por:

mayor digitalización del consumo,

expansión de categorías,

y cambios de hábito post inflación.

Las categorías más pedidas siguen siendo hamburguesas, pizzas, empanadas y helados.

Cuánto subieron los precios del delivery en 2026

En abril de 2026, los precios de los productos más consumidos mostraron fuertes aumentos interanuales:

Hamburguesa: de $10.600 a $15.000 (+41%)

Helado (1 kg): de $19.800 a $28.000

Pizza: de $17.700 a $25.000

Empanada: de $2.200 a $3.100

El informe señala que los precios del delivery suben por encima de los salarios, afectando el poder de compra real.

Cuánto alcanza el sueldo para pedir delivery en Argentina 2026

En abril de 2026, el salario promedio RIPTE permite comprar menos productos de delivery que un año atrás. Con ingresos de $1.734.357, un trabajador puede acceder a menos hamburguesas, pizzas y helados debido a la suba del 41% en precios. El poder adquisitivo medido en pedidos cayó alrededor de 12% interanual.

Cuánto delivery se puede comprar con el sueldo

Según el informe, el poder de compra medido en productos cayó respecto a 2025.

Con el salario RIPTE:

se pueden comprar menos hamburguesas,

menos pizzas,

y menos helado.

La comparación interanual muestra una caída promedio del 12% en términos de consumo de delivery.

Qué pasa detrás del negocio del delivery

El informe también detalla cómo funciona la estructura de costos:

Las plataformas como PedidosYa y Rappi cobran comisiones a los comercios que pueden llegar hasta el 35%.

Además:

se suma tarifa de servicio al consumidor,

y costos logísticos variables.

Esto impacta directamente en el precio final.

Qué piden los argentinos en las apps

El ranking de consumo muestra una fuerte concentración en alimentos rápidos:

hamburguesas

helados

pizzas

empanadas

También crecen categorías como supermercado y productos de uso diario, consolidando el uso cotidiano del delivery.

El otro lado: cuánto gana un repartidor

El informe advierte que el crecimiento del sector no se traduce en mejores ingresos para repartidores.

Un trabajador puede necesitar más de 400 pedidos mensuales para alcanzar la canasta básica, lo que refleja la presión económica del sistema.

Qué explica el crecimiento del delivery

Según Focus Market, el fenómeno se sostiene por:

conveniencia del consumo digital

expansión de plataformas

cambios de hábitos urbanos

inflación persistente

El delivery en Argentina sigue creciendo en volumen, pero el informe muestra una tendencia clara: el sistema se expande, aunque el poder de compra de los consumidores cae.

Si los precios continúan por encima de los salarios, el acceso a pedidos cotidianos podría volverse cada vez más limitado, incluso en un mercado que no deja de sumar usuarios y operaciones.