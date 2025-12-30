Declaran una nueva emergencia agropecuaria en Neuquén por la falta de lluvias

La medida alcanza a explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas de la provincia, con vigencia hasta junio de 2026, y habilita beneficios fiscales y financieros para los productores afectados.

Una nueva etapa de emergencia agropecuaria fue declarada para la provincia del Neuquén como consecuencia del impacto de la sequía en las principales actividades productivas del sector rural.

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Economía de la Nación a través de la Resolución 2123/2025, tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

La medida comprende a las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas, y tendrá vigencia desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Quedan excluidos únicamente los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia.

Según lo establecido, los productores alcanzados podrán acceder a los beneficios fiscales y financieros previstos en la Ley 26.509, orientados a mitigar las pérdidas ocasionadas por la prolongada falta de lluvias y la crisis hídrica que afecta a la región.

La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el gobierno neuquino presentara el decreto provincial 1303/2025 ante la comisión nacional durante la reunión realizada el pasado 20 de noviembre.

Para acceder a los beneficios, los productores deberán tramitar ante la autoridad provincial correspondiente un certificado de emergencia o desastre agropecuario, que acredite que sus explotaciones se encuentran dentro de las zonas afectadas. La provincia, a su vez, deberá remitir el listado de productores alcanzados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la comisión nacional.

Asimismo, las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), deberán instrumentar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de los beneficios, que incluyen prórrogas de vencimientos crediticios, suspensión de ejecuciones y otras herramientas de alivio financiero.

Con esta decisión, el Gobierno nacional y la provincia de Neuquén buscan acompañar a los productores rurales frente a una de las sequías más prolongadas de los últimos años.