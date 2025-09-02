De Cristina Kirchner a Milei: “¡La vas a chocar mal!” 

​

En medio del escándalo de las coimas y con un dólar rozando el techo de la banda que obligó al Gobierno a intervenir en el mercado de cambios para frenar la suba a días de las elecciones bonaerenses, la expresidenta, Cristina Kichner, le dedicó un mensaje directo al presidente Javier Milei.

“¡Ay Milei!… Qué quilombo se te armó…Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!“, comenzó su texto CFK, en una referencia directa al escándalo de corrupción que golpea al oficialismo.

“Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones”, continuó.

La exmandataria aseguró que el “verdadero problema” de la economía es el bimonetarismo y el endeudamiento, y sentenció que la gestión libertaria se está quedando “SIN PESOS Y SIN DÓLARES”. Respecto a la reciente intervención del Banco Central, ironizó: “terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca”.

La expresidenta incluyó fuertes críticas personales y metáforas para cuestionar al jefe de Estado. “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás”, escribió, y agregó: “¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”.

Finalmente, en una posdata, recordó que el próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años de la ley de su autoría que eliminó el delito de calumnias e injurias para la prensa, en una clara alusión a las tensiones actuales entre el Gobierno y algunos medios. “Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada… queridos amigos y amigas!”, concluyó.