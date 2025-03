Davis dice que tiene a resguardo los millones de dólares de $LIBRA 

​

El creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, reapareció en escena con un mensaje donde anuncia que se presentará en la causa en la que se lo investiga en la Argentina, para lo cual contrató nuevos abogados. En un breve texto reivindica su inocencia y dice que tiene bajo su control y mantiene protegidos millones de dólares vinculados a esa criptomoneda promovida por Javier Milei, que provocó pérdidas millonarias para miles de inversores en pocas horas. “Solo quise y busqué que la moneda $LIBRA tuviera éxito”, se defendió.

“Kelsier y yo no hemos movido y seguiremos protegiendo las criptomonedas vinculadas a $LIBRA”, dice el texto. Kelsier Ventures es la empresa que maneja Davis, de 28 años, y con la que puso en marcha esta criptomoneda el 14 de febrero que el Presidente publicitó en su cuenta de “X” con un llamado a comprar ese token como parte de un proyecto que fondearía pequeños emprendimientos y empresarios en el país, aunque nada de esto se explicaba en las condiciones de la operatoria. Cuatro horas después borró el posteo y dijo que no estaba “interiorizado” y que era una iniciativa privada. Minutos antes del tuit ya varias billeteras virtuales habían comprado el $LIBRA, evidentemente con información privilegiada, el precio se disparó y luego se desplomó.

Davis tuvo algunas apariciones públicas después que se desató el escándalo en las que dijo que él asesoraba a Milei en cuestiones del mercado cripto y blockchain, que incluso habían acordado que el Presidente además del tuit subiría un video, algo que no llegó a hacer. Es más, el empresario aseguraba que tenía un gran proyecto de “tokenización” para desplegar en Argentina, pero que “el plan” con $LIBRA había salido “mal a nivel presidencial”. La plataforma Nansen Research estimó pérdidas por 250 millones de dólares para ahorristas de distintos lugares del mundo. Los fondos fueron a parar a cuatro billeteras, que estarían ligadas al propio Davis, quien admitió en un video que tenía 110 millones de dólares vinculados con la maniobra. “Me encantaría que me dieron una instrucción sobre qué hacer con esto”, dijo más de una vez.

En los últimos quince días Davis se mantuvo en silencio. En su escueta nueva aparición reconoció que tiene “demandas por esta criptomoneda y estamos trabajando con abogados en Argentina y en Estados Unidos en el camino a seguir”. Según pudo confirmar Página/12 ya estuvo en contacto con los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. Todavía no se formalizó la contratación, pero en cuanto eso ocurra se presentarán en el juzgado de María Servini y la fiscalía de Eduardo Taiano, donde tramita la causa por el Criptogate en Comodoro Py. “Ambos se presentarán en nombre de Hayden en los tribunales y explicarán que no hizo nada malo”, dice pequeño comunicado de Davis.

El estudio estadounidense que lo representa es Waymaker Law, de Los Angeles, que lleva casos complejos sobre denuncias que recaen en el Departamento de Justicia ya la Comisión de Valores (SEC). Estará a cargo de este asunto Brian Klein, que es un abogado conocido por su actuación en casos sobre delitos económicos y financieros, que involucran ciberseguridad, privacidad de datos, y criptomonedas, entre otras cosas. Davis deberá enfrentar, todo indica, una gran demanda civil y denuncias penales.

Este estudio contactó a los letrados argentinos, que intervendrían en lugar de la abogada que hasta ahora hablaba –en especial en la red social “X”– como su representante legal, Yanina Nicoletti. La posición de esta penalista en su publicaciones era confrontativa respecto de la Casa Rosada. En un comienzo anunció que se presentarían en tribunales a denunciar a los “verdaderos responsables”; cuestionó que Milei no se pusiera a disposición de la justicia; compartió un texto sobre la figura del arrepentido, que parecía sugerir que Davis u otros podrían tomar ese camino e incriminar a otros; cuando varias voces comenzaban a apuntar a Karina Milei, hizo un posteo sobre cómo se mueve “la reina” en el ajedrez, como “pieza mayor”, mientras que el rey está “limitado” y está más expuesto al “jaque mate”. Hay quienes hacen otra lectura: que aludía a Cristiana Fernández de Kirchner. Cuestionó al fiscal Eduardo Taiano por la lentitud en la investigación, deslizó que debió haberse inhibido dado que su hijo trabaja en el Gobierno y que el Procurador debía poner un fiscal adjunto.

Ni Milei ni la Casa Rosada han hecho cuestionamientos a Davis, lo que es llamativo. Todo indica que se sostiene algún contacto y no sería extraño que procuren alinear o al menos no contraponer estrategias. Eso parecía poco compatible con los mensajes de Nicoletti. Una de sus últimas publicaciones parecía aludir a emisarios del gobierno: “Face to face (cara a cara), no me van los intermediarios. Por izquierda o por derecha, me da igual, no sé si mejor o peor que vos, pero soy certera. Eso sí, vení solo. Ah, no te preocupes por avisar puedo sentirte a leguas de distancia… sos muy predecible”.

Salt es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal y dirige la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la UBA. Es consultor en organismos internacionales sobre reforma del sistema penal y cibercriminalidad (Naciones Unidas, Banco Mundial, OEA, Agencia Internacional para el Desarrollo y Consejo de Europa). Sergi es especialista en Derecho Procesal, docente de grado y posgrado, trabajó en la Defensoría General de la Nación, en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, fue asesora en la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, en la Secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación.

La Sala II de la Cámara Federal, que integran los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, será la encargada de revisar el expediente sobre $LIBRA en Comodoro Py. Ese tribunal fue sorteado a raíz de las apelaciones presentadas por tres personas a quienes la jueza María Servini les negó la posibilidad de ser querellantes. Ellos se consideran víctimas de una estafa a partir del posteo de Milei, en el que confiaron por tratarse del jefe de Estado, dijeron, y prometía inversiones para el crecimiento de la economía. Otro de los damnificados, el especialista en criptomonedas Martín Romeo, le entregó a la magistrada la prueba de la transacción en la que perdió casi 2000 dólares certificada ante un escribano público. Los datos muestran todo el recorrido y buscan acreditar que él en persona es el damnificado y que sus fondos son blancos.

La primera tarea de la Sala II será revisar los planteos de quienes quieren querellar, y ya quedará establecida su intervención para todos los planteos que sigan en adelante. Servini había negado al condición de querellantes a quienes dicen haber perdido criptoactivos porque, a su entender, no está definido si lo que hubo es una estafa u otro delito o si quienes perdieron dinero por invertir en $LIBRA corrían un riesgo que conocen (algo que suena similar al ejemplo que dio Milei sobre quienes van al casino). Además decía que cada quien debía acreditar que es quien realmente invirtió y perdió. Son todos conceptos cuestionados por quienes se consideran damnificados. Romeo se presentó también ante el juzgado de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien se había declarado competente para investigar la misma maniobra, lo que preanuncia una disputa entre las juezas por el expediente. A diferencia de esta magistrada, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky –que tenía una denuncia del exjuez Guillermo Tiscornia– se declaró incompetente.

Taiano tiene la causa bastante más avanzada que el juzgado de San Isidro, y agregaría nuevas medidas. La semana pasada hizo tres allanamientos donde secuestró celulares y dispositivos de Novelli –que habría sido nexo de Milei y Davis– y de Morales, quien renunció a su cargo de asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) la semana pasada. Morales figuraba como el asesor clave de un borrador de contrato con Davis que está en plena investigación, que le daría la exclusividad en acuerdos relacionados con blockchain, criptomonedas e inteligencia artificial que pudiera establecer el gobierno. Figuraban también Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.

Si Davis designa formalmente a Salt y Sergi, ya serán cuatro los investigados por Taiano que se habrán asumido como imputados: los primeros fueron Novelli y Terrones Godoy –socios en Tech Forum, empresa que organizó el evento del mismo nombre donde se habría gestado el proyecto de lanzar $LIBRA– y Morales. Taiano deberá también decidir si impulsa la investigación sobre el papel de Karina Milei, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.