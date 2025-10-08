Daniel Rafecas es el nuevo juez en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género 

​

Tras el apartamiento de Julián Ercolini, ahora será Daniel Rafecas el juez a cargo de la causa por violencia de género que la exprimera dama Fabiola Yañez inició contra el expresidente Alberto Fernández. A comienzos de esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el procesamiento del exmandatario.

De a cuerdo a la Sala II de la Cámara de Casación Penal, Fernández fue procesado por los delitos de “lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades”; “lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja”; y “amenazas coactivas”, todos ellos en concurso real entre sí.“Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido”, celebró Fernández desde sus redes sociales.

Rafecas fue propuesto por el expresidente como procurador general de la Nación en diciembre de 2019. Sin embargo, la postulación nunca se debatió y con la asunción de Javier Milei finalmente fue retirada. El pasado 14 de agosto, el fiscal federal Ramiro González solicitó la elevación a juicio de la causa, al considerar concluida la etapa de investigación y probados los hechos de violencia denunciados por la exprimera dama.

En su pedido de elevación a juicio de 172 páginas, el fiscal puso énfasis en que “el desarrollo personal, profesional, de la vida política y pública del denunciado, contrasta de una manera notable con los de la víctima, que se reconoce, de modo recurrente, frente una abrumadora situación de desigualdad”. También resaltó que la defensa de Fernández ha intentado, a través de prejuicios y estereotipos, atacar la denuncia realizada. “En lugar de intentar desvirtuar los hechos denunciados, parecen pretender focalizar la investigación sobre comportamientos, prácticas, desórdenes de la víctima como una forma de responsabilizarla por hechos del proceso”.