Dalma y Gianinna Maradona demandaron a Julieta Makintach por una suma millonaria

Dalma Maradona y Gianinna Maradona iniciaron una demanda civil contra la exjueza Julieta Makintach por daños y perjuicios. Reclaman una indemnización millonaria mientras la exmagistrada enfrenta otras causas judiciales y pelea por seguir cobrando su salario.

La interna judicial alrededor de la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo explosivo. Dalma y Gianinna Maradona iniciaron una demanda civil contra la exjueza Julieta Makintach y le reclaman una indemnización millonaria por daños y perjuicios.

El conflicto se da mientras la exmagistrada enfrenta otras investigaciones judiciales y mantiene una disputa con la Suprema Corte bonaerense para seguir cobrando como jueza pese a haber sido destituida.

Qué reclaman Dalma y Gianinna Maradona

La demanda fue presentada luego de que fracasara una instancia previa de audiencia entre las partes.

Las hijas de Diego Maradona decidieron avanzar judicialmente y reclamaron una compensación económica que inicialmente quedó fijada en 300 millones de pesos.

Sin embargo, un error en la redacción del expediente terminó generando una fuerte confusión sobre el monto total.

Por qué demandaron Dalma y Gianinna Maradona a Julieta Makintach

Dalma y Gianinna Maradona iniciaron una demanda civil contra la exjueza Julieta Makintach por daños y perjuicios. El reclamo económico ronda los 300 millones de pesos, aunque un error en el expediente elevó temporalmente la cifra a 600 millones. La causa se suma a otros problemas judiciales que enfrenta la exmagistrada tras su destitución.

El error judicial que duplicó la demanda

En la presentación judicial, los abogados aclararon que el reclamo debía ser de 150 millones de pesos para cada una de las hermanas.

Pero un descuido posterior terminó dejando nuevamente asentado un monto global de 600 millones.

La situación obligó a realizar una corrección formal ante el juzgado civil interviniente.

A eso se sumó otro problema: el secretario judicial rechazó una de las presentaciones porque las firmas digitales aparecían “copiadas y pegadas”, por lo que el escrito quedó invalidado momentáneamente.

Makintach enfrenta otro frente judicial

Mientras intenta resolver la demanda iniciada por las hijas de Maradona, Julieta Makintach mantiene una fuerte disputa con la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La exjueza reclama continuar cobrando su salario pese a haber sido destituida y además rechaza devolver más de 4,5 millones de pesos que, según el máximo tribunal provincial, cobró de manera indebida.

Makintach sostiene que su destitución todavía no quedó firme porque fue apelada.

La destitución de Julieta Makintach

La exmagistrada fue destituida en noviembre pasado por unanimidad tras el escándalo generado por su participación en el documental “Justicia Divina”.

El jury concluyó que existieron irregularidades incompatibles con su función judicial.

La situación provocó un fuerte impacto mediático porque Makintach integraba el tribunal vinculado al caso Maradona, una de las investigaciones judiciales más sensibles y seguidas del país.

Qué causas enfrenta la exjueza

Además de la pelea administrativa con la Suprema Corte, Makintach enfrenta una investigación penal impulsada por la UFI N°1 de San Isidro.

Los cargos incluyen:

cohecho pasivo

abuso de autoridad

violación de deberes de funcionario público

malversación de caudales públicos

peculado de servicios

El expediente sigue avanzando mientras la exjueza busca reconstruir su situación económica y profesional tras la destitución.