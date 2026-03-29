Cuántos dólares guardan los argentinos “debajo del colchón” y cómo evolucionó la cifra en los últimos años

El ahorro en moneda extranjera fuera del sistema supera los USD 218.000 millones, según datos del INDEC. El Gobierno busca incentivar su ingreso al circuito formal.

El hábito de ahorrar en dólares fuera del sistema bancario sigue siendo una constante en la economía de Argentina. Según el último informe de la Balanza de Pagos del INDEC, al cierre de 2025 los argentinos acumulaban unos USD 218.217 millones “debajo del colchón”.

Esta cifra surge de descontar los depósitos bancarios del total de activos en moneda extranjera del sector privado, que alcanzaban los USD 254.898 millones.

Cómo evolucionó el ahorro en dólares

Al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, a fines de 2023, el total de dólares en poder de los argentinos rondaba los USD 250.547 millones.

En ese momento, el dinero fuera del sistema financiero se estimaba en unos USD 236.547 millones, lo que indica que, si bien el stock total creció levemente, hubo una reducción de aproximadamente USD 18.330 millones en los fondos no bancarizados hacia 2025.

Este movimiento responde, en parte, al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno, que permitió exteriorizar más de USD 20.000 millones.

Una cifra clave para la economía

El volumen de dólares fuera del sistema tiene un peso significativo en la macroeconomía local. Por ejemplo, supera ampliamente las reservas del Banco Central de la República Argentina y se acerca al total de la deuda externa del país.

Además, según estimaciones oficiales, hay casi tres veces más dólares guardados fuera del sistema que depositados en bancos.

Por qué los argentinos siguen ahorrando fuera del sistema

Entre los factores que explican este comportamiento se destacan:

La histórica desconfianza en el sistema financiero

La volatilidad cambiaria

Las restricciones para acceder al mercado de divisas

La tradición bimonetaria de la economía argentina

Estos elementos continúan incentivando el atesoramiento en efectivo o fuera del circuito formal.

El plan del Gobierno para atraer esos dólares

Ante este escenario, el equipo económico impulsa medidas para que esos fondos ingresen al sistema. Entre ellas, se destaca la llamada “Ley de Inocencia Fiscal”, promovida por la ARCA.

El objetivo es generar confianza para que quienes poseen activos no declarados puedan regularizar su situación sin sanciones penales, facilitando así la bancarización.

El ministro de Economía, Luis Caputo, resumió el desafío: lograr que al menos una parte de esos más de USD 218.000 millones se vuelque a la economía real.

Un desafío estructural

Más allá de las políticas actuales, el fenómeno de los dólares “debajo del colchón” refleja una característica estructural de la economía argentina.

La clave, coinciden los analistas, será reconstruir la confianza en el sistema financiero para que ese ahorro deje de estar inmovilizado y pueda transformarse en inversión, crédito y crecimiento económico.