Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en abril tras el dato de inflación de febrero

El ajuste será del 2,9%, según el IPC difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y se aplicará a los haberes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales aumentarán un 2,9% en abril de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero.

Ese porcentaje será aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para actualizar los haberes, en el marco del nuevo sistema de movilidad que ajusta los ingresos previsionales de forma mensual según la inflación de dos meses previos.

La medida forma parte del esquema establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula anterior de actualización trimestral con el objetivo de reducir el atraso entre el aumento de precios y los ingresos de jubilados y beneficiarios de programas sociales.

Cómo quedan los haberes desde abril

Con la actualización del 2,9%, los montos quedarán aproximadamente de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.286,25

$380.286,25 Jubilación mínima con bono: $450.286,25

$450.286,25 PUAM: $304.243,19

$304.243,19 PUAM con bono: $378.314,27

$378.314,27 Pensiones no contributivas: $266.170,81

$266.170,81 Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48

$340.289,48 Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63

$380.312,63 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00

$454.359,00 Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.653,44

$136.653,44 AUH por discapacidad: $444.946,22

$444.946,22 Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03

$68.327,03 Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24

El monto final que percibirán algunos jubilados dependerá de si el Gobierno nacional mantiene el bono extraordinario que se viene pagando para reforzar los ingresos de quienes cobran el haber mínimo.

Inflación de febrero

El dato difundido por el INDEC mostró que la inflación de febrero fue del 2,9%, el mismo nivel registrado en enero. De esta manera, la suba acumulada en el primer bimestre del año llegó al 5,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron Vivienda, agua, electricidad y gas, impulsado por subas en tarifas, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo un fuerte impacto en el índice general.

El calendario de pagos de abril que difundirá la Administración Nacional de la Seguridad Social se conocerá en los próximos días y, como es habitual, se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios.