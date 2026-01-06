Cuándo se conocerá la inflación de diciembre

Con el inicio de 2026, crece la expectativa por el IPC de diciembre que publicará el INDEC el martes 13 de enero. Consultoras privadas estiman una inflación mensual de entre 2,2% y 2,6%, lo que llevaría el dato anual de 2025 a alrededor del 31%, el nivel más bajo en casi una década.

Con el comienzo de 2026, el foco económico está puesto en el próximo dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundirá el INDEC correspondiente a diciembre de 2025. El número no solo revelará la inflación del último mes del año, sino también el acumulado anual, que se perfila como el más bajo desde 2017.

Aunque todavía no hay cifras oficiales, las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de diciembre se habría ubicado en un rango de entre 2,2% y 2,6%, consolidando la tendencia de desaceleración que marcó la segunda mitad del año.

Las proyecciones privadas para diciembre

Entre las estimaciones más altas se encuentra Equilibra, que proyectó un IPC del 2,6% mensual. De confirmarse ese escenario, la inflación interanual de 2025 finalizaría “en torno al 31%”, según precisó la consultora.

Un cálculo similar realizó C&T, a partir de su relevamiento de precios minoristas en el Gran Buenos Aires, donde también anticipó una suba del 2,6%. En ese caso, el registro quedaría levemente por encima de noviembre (2,5%), pero por debajo de diciembre de 2024, cuando había sido del 2,9%.

Más cerca del centro del rango aparece la estimación de la economista Natalia Motyl, quien calculó una inflación de 2,5% para diciembre. “La suba estuvo impulsada por carne, tarifas y factores estacionales vinculados a las fiestas”, explicó.

El escenario más optimista lo aportó Sebastián Cao, analista de Econométrica, quien señaló que el IPC de diciembre habría sido de alrededor del 2,2% mensual. En ese caso, la inflación acumulada de 2025 cerraría en 30,7%.

Qué espera el mercado según el Banco Central

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que reúne proyecciones de 46 consultoras, bancos y centros de investigación, fue incluso más optimista. Allí se estimó una inflación de 2,1% para diciembre y un IPC acumulado anual de 30,4%.

De confirmarse cualquiera de estos escenarios, 2025 se convertiría en el año con menor inflación desde 2017, cuando el índice había sido del 24,8%. Muy lejos quedarían los registros de años posteriores, como 2018, cuando el IPC llegó al 47%, o el pico histórico del 211,4% en 2023.

Cuándo se publica el dato del INDEC

El IPC de diciembre será difundido oficialmente por el INDEC el martes 13 de enero a las 16:00, en su horario habitual. El dato será clave para confirmar si la tendencia desinflacionaria se consolida de cara a los primeros meses de 2026.

Un indicador que impacta en toda la economía

Más allá del número puntual, el último IPC del año tendrá efectos directos sobre múltiples variables. Servirá como referencia para la actualización de las bandas cambiarias, la readecuación de las escalas del Impuesto a las Ganancias, las negociaciones salariales del sector privado, los alquileres, otros servicios regulados y las categorías del monotributo.

Cómo fue la inflación mes a mes en 2025

Según los datos oficiales del INDEC, estas fueron las variaciones mensuales del IPC durante 2025:

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2,3%

Noviembre: 2,5%

Hasta noviembre, el acumulado anual alcanzaba el 27,9%.

En términos interanuales, la inflación mostró una fuerte desaceleración a lo largo del año:

Enero: 84,5%

Febrero: 66,9%

Marzo: 55,9%

Abril: 47,3%

Mayo: 43,5%

Junio: 39,4%

Julio: 36,6%

Agosto: 33,6%

Septiembre: 31,8%

Octubre: 31,3%

Noviembre: 31,4%

El dato de diciembre terminará de definir si 2025 marca un verdadero punto de inflexión en la historia reciente de la inflación en la Argentina.