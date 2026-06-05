Cuándo comienza el invierno en Argentina: día y hora exacta del cambio de estación

El invierno 2026 en Argentina ya tiene fecha y hora exacta de inicio. El cambio de estación estará marcado por el solsticio de invierno, el fenómeno astronómico que señala el comienzo del período más frío del año en el hemisferio sur.

El invierno 2026 en Argentina comenzará el 21 de junio a las 05:24 (hora local), según el Servicio de Hidrografía Naval. El inicio de la estación está determinado por el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que marca el día más corto del año y el comienzo del período con menor radiación solar en el hemisferio sur.

El inicio del invierno está definido por el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que ocurre cuando el hemisferio sur alcanza su mayor inclinación lejos del Sol.

Esto provoca el día más corto y la noche más larga del año, además de una baja en las temperaturas medias.

Cuándo es el invierno 2026 en Argentina

De acuerdo con datos del Servicio de Hidrografía Naval, el invierno 2026 comenzará el domingo 21 de junio a las 05:24 horas (hora oficial argentina).

A partir de ese momento, se extenderá hasta el inicio de la primavera, previsto para el 22 de septiembre.

Por qué cambia la fecha del invierno cada año

Aunque popularmente se asocia el invierno al 21 de junio, la fecha exacta varía porque depende del movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

Por eso, algunos años el solsticio ocurre el 20, 21 o incluso 22 de junio, según el calendario astronómico.

Qué ocurre durante el solsticio de invierno

El solsticio se produce por la inclinación del eje terrestre, que hace que la luz solar llegue de manera desigual a los hemisferios.

En junio, mientras el hemisferio norte inicia el verano, el hemisferio sur entra en invierno, con menos horas de luz y temperaturas más bajas.