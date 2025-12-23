Cuál es el ingreso necesario para integrar el 10% de las familias más ricas de la Argentina

Según datos del INDEC, un hogar necesitó al menos $3.624.000 mensuales para ubicarse entre el 10% con mayores ingresos del país durante el tercer trimestre de 2025. El ingreso promedio de ese segmento supera los $5,5 millones.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer nuevos datos sobre la Evolución de la distribución del ingreso, correspondientes al tercer trimestre de 2025, que permiten dimensionar con mayor precisión la brecha económica en la Argentina.

De acuerdo al relevamiento realizado en 31 conglomerados urbanos, un grupo familiar debió percibir entre $3.624.000 y $150.000.000 mensuales para formar parte del 10% de los hogares con mayores recursos del país.

Cuántos hogares integran el decil más alto

En total, 1.015.153 hogares se ubican dentro de este segmento, lo que equivale a 3.539.176 personas, representando el 11,9% de la población relevada por el organismo oficial. El ingreso promedio dentro de este decil alcanza los $5.597.559 mensuales.

El informe divide a una muestra de aproximadamente 30 millones de personas en diez deciles, ordenados según el ingreso familiar total, con el objetivo de analizar cómo se distribuyen los recursos en la sociedad argentina.

Una brecha que sigue siendo profunda

Uno de los datos más contundentes del informe es que el ingreso medio del 10% más rico multiplica por 16 al ingreso promedio del 10% más pobre. Además, el 70% de los hogares encuestados no alcanza un ingreso familiar mensual de $2.000.000.

En paralelo, el informe señala que la informalidad del ingreso per cápita familiar es significativamente mayor en los deciles más bajos y disminuye de forma progresiva en los segmentos de mayores recursos.

Relación con la pobreza

En noviembre de 2025, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para no caer por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, el ingreso medio del 40% de los hogares argentinos se mantiene por debajo de ese umbral, lo que refleja la persistencia de tensiones estructurales en el poder adquisitivo.

Los datos del INDEC vuelven a poner en foco la desigualdad en la distribución del ingreso, mostrando que, aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran mejoras, la brecha entre los sectores más ricos y los más vulnerables continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.