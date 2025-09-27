Cristina recibió a los candidatos porteños de Fuerza Patria 

​

A menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este viernes en su departamento de San José 1111 a los principales candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Mariano Recalde e Itai Hagman, quienes expresaron su respaldo a la exmandataria y cuestionaron al gobierno de Javier Milei.

Tras el encuentro, Recalde —quien busca renovar su banca como senador nacional— afirmó: “Cristina tiene que recuperar la libertad. Y los argentinos y argentinas, también”. En ese marco, aseguró que no hay verdadera libertad en el país cuando las condiciones sociales deterioran la vida cotidiana de la población.

https://twitter.com/marianorecalde/status/1971704124161855948

“No hay libertad si no llegás a fin de mes, si necesitás tres trabajos para sobrevivir, si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios”, sostuvo Recalde en sus redes sociales, donde también apuntó contra la injerencia externa en la política económica: “No hay libertad si el destino del país lo deciden desde afuera”.

Por su parte, Itai Hagman, actual legislador y candidato a diputado nacional, calificó al gobierno de Milei como un “estafador” y llamó a recuperar “la verdadera libertad de la patria”.

https://twitter.com/ItaiHagman/status/1971710527328911482

“La verdadera libertad es la que el pueblo ha conquistado luchando, por sus derechos y también contra las proscripciones”, afirmó Hagman en sus publicaciones tras la reunión con la titular del Partido Justicialista.

Del encuentro también participaron las candidatas a legisladoras nacionales por Fuerza Patria Lucía Cámpora y Ana Arias.