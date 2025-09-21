“Cristina merece estar libre” 

​

“Ella baila con todos. Gracias por el acompañamiento a Cristina en todo este tiempo”, escribió Máximo Kirchner en la redes sociales, acompañando una imagen de CFK saludando a la multitud que se congregó durante el día en San José 1111. Por su parte, el candidato a Diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, acompañó a la expresidenta, salió al balcón junto a ella y más tarde publicó: “Con ella en el balcón y el pueblo en la calle se escucha fuerte: Cristina es inocente”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje de apoyo y, entre otras cosas, expresó: “La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta”.

“Siempre hay gente en la puerta de la casa. Se merece y tiene ganado todo el apoyo que estamos dandole”, recuperó Carmen Arias, integrante de Madres de Plaza de Mayo. “A 100 días de encierro, estamos acá para acompañarla y exigir su libertad”, expresó por su parte Wado de Pedro. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, afirmó: “Cristina es inocente y merece estar libre. Es una condena injusta. Es una causa armada. Cristina es una mujer inocente y lo que estamos viendo acá es un secuestro por parte de aquellos que no aceptan gobiernos populares”. El referente de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, afirmó: “Cada día queda más claro que el objetivo era proscribirla para saquear el país”.