Cristina Kirchner y el desafío de reencauzar al peronismo desde Constitución 

“¿Me escuchan ahí en Plaza de Mayo? Soy yo, Cristina, estoy acá en San José 1111”. Cristina Fernández de Kirchner quería estar en la Plaza, y estuvo. No con el cuerpo, pero sí con su voz. El martes por la noche se definió que los dirigentes se mezclarían entre la multitud, sin escenario ni oradores. Pero la expresidenta ideó un plan para abrazar, a la distancia, al millón de personas que fue a respaldarla en la histórica Plaza de Mayo. Primero con un mensaje grabado. Luego, con una comunicación en directo que sorprendió a todos. La decisión activó una logística relámpago: los organizadores montaron el escenario a última hora. “Acabo de cortar con ella, estaba contenta”, reveló un colaborador de su entorno, convencido de que Cristina encontró una nueva vía para comunicarse con el pueblo. La consigna que movilizó a la multitud, “Cristina Libre”, no es solo una bandera de resistencia local: retoma el lema que acompañó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante los más de 500 días que pasó preso en Brasil. El líder del PT confirmó que viajará a Buenos Aires en los primeros días de julio para visitarla. Un respaldo que proyecta la causa a escala internacional.

Desde temprano, la esquina de San José y Humberto Primo estuvo colmada. Algunos usaron la nueva meca del peronismo como punto de partida rumbo a la Plaza de Mayo. Otros fueron y volvieron. Los gritos, las canciones y el murmullo permanente solo se silenciaron durante los siete minutos que duró el mensaje grabado de Cristina. Muchos lo escucharon desde sus celulares, entre lágrimas, abrazos y aplausos. “Quiero verla salir al balcón” fue la frase más repetida, entrelazada con historias de vidas transformadas. “Cuando volvimos de Malvinas, todos los gobiernos nos ignoraron”, dijo a Página/12 un veterano que montaba guardia en la puerta de San José 1111. “El único gobierno que nos escuchó fue el de Néstor, y Cristina sostuvo la dignidad de todos nosotros”, concluyó con emoción.

Durante la mañana terminaron de arribar las delegaciones internacionales que viajaron al país para respaldar a la expresidenta. Uno de ellos fue el diputado del Partido de los Trabajadores, Paulo Pimenta, quien confirmó un respaldo político y regional que fortalece la figura de Cristina Fernández de Kirchner y proyecta su defensa más allá de las fronteras argentinas: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la visitará en los primeros días de julio. El encuentro coincidirá con la próxima cumbre del Mercosur, pero también se enmarca en la campaña “Cristina Libre”, impulsada por el Partido Justicialista, que retoma el lema que acompañó al líder del PT durante los más de 500 días que estuvo detenido en Curitiba. “En la primera semana de julio, con certeza, se llevará a cabo la visita de Lula a su amiga Cristina para transmitirle personalmente su cariño, su solidaridad y la certeza de su inocencia. Lula estará aquí”, afirmó Pimenta en declaraciones radiales.

El miércoles, las parrillas se encendieron temprano en la previa de una marcha multitudinaria. “Me quedé corta, yo había calculado unas 300 mil personas”, admitió una dirigente del riñón de CFK. Al finalizar la movilización, los organizadores estimaban un millón de personas, y las imágenes aéreas, imponentes, no los desmentían. “Esto fue un punto de partida que ahora tiene que ser ordenado y conducido”, advirtió la fuente, que además reveló que ya se analiza la letra chica de la ley electoral provincial para ver cómo traccionar con la figura de la expresidenta en territorio bonaerense. En efecto, una encuesta de la consultora de opinión pública Pulso Research, realizada después del fallo de la Corte Suprema, la ubicó como “la principal líder de la oposición”. “La gente quiere votar a Cristina”, dijo Máximo Kirchner a C5N al caer la noche.

Los movimientos en San José 1111 comenzaron temprano. No solo por la multitud que empezó a llegar desde distintos puntos del país, sino porque la expresidenta rompió el silencio con un mensaje en la red social X: su primera publicación desde que se confirmó la prisión domiciliaria. “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…”, escribió, y compartió el pedido de aclaratoria que presentaron sus abogados. Más tarde insistió: “Yo aquí, en San José 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón”. dijo en el mensaje que envió a los cientos de miles que marcharon a Plaza de Mayo.

En su entorno esperan que la Justicia se expida y aclare la famosa “cláusula balcón”, lo antes posible para no correr el riesgo de una interpretación maliciosa que derive en la revocación del arresto domiciliario. “Ella estaba contenta”, reveló un colaborador que habló con Cristina por teléfono apenas terminada la movilización.

Afuera, cada luz encendida en su departamento, cada sombra que se movía detrás de las cortinas, alimentaba la ilusión de verla salir a saludar. Pero por segundo día consecutivo, la expresidenta no bailó ni apareció en el balcón. Según lo establecido en el fallo que le concedió la prisión domiciliaria, en las próximas horas Cristina Fernández de Kirchner deberá presentar el listado de su núcleo íntimo autorizado a visitarla sin necesidad de una habilitación judicial. Por el momento, solo están ingresando sus familiares directos y su equipo de abogados. El resto se comunica únicamente por vía telefónica. La exmandataria ya anticipó que apelará ante Casación las restricciones a sus visitas y las salidas al balcón.

Al finalizar la jornada, Máximo Kirchner trazó un balance político de la movilización. “En lo personal, el agradecimiento de la gente es reparador”, confesó, conmovido por el respaldo popular a su madre durante una entrevista a C5N que se realizó en una locación del senador Mariano Recalde en San Telmo. “El pueblo inicia un camino de recuperación de su autoestima, y eso me llena como argentino”, agregó, al destacar la masividad de la marcha y las demostraciones de apoyo en San José 1111.

También apuntó contra el fallo judicial que mantiene a Cristina Fernández de Kirchner bajo prisión domiciliaria: “Cristina está presa de manera injusta”. En ese sentido, cuestionó el doble estándar de la Justicia: “Menem pudo seguir compitiendo hasta el último día. De la Rúa podría haberlo hecho, pero no lo hubieran votado porque fue un desastre. Por eso esta supresión no está bien”, dijo el diputado de UxP que también cargó contra el Máximo Tribunal: “La verdad que no se entiende cómo todavía mantienen esas cuotas de poder, a no ser que entendamos cómo está construido el Poder Judicial argentino, donde el señor Rosenkrantz y Horacio Rosatti a dedo han aceptado ser jueces”.

Consultado sobre una posible candidatura en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, el diputado evitó confirmaciones, pero dejó una señal clara: “Estoy preparado para asumir los roles que se necesiten”.

Este jueves se reanudarán las conversaciones en la histórica sede del PJ nacional para definir la estrategia electoral. La senadora provincial Teresa García será una de las encargadas de encauzar los debates, con una fecha límite marcada en el calendario: el 9 de julio, cuando vence el plazo para la inscripción de los frentes. El primer objetivo —garantizar que Cristina Fernández de Kirchner accediera a la prisión domiciliaria sin traslados ni exposiciones humillantes— fue alcanzado. Ahora, el peronismo deberá concentrarse en su arquitectura electoral.