Cristina Kirchner y Axel Kicillof, juntos en San José 1111 

Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron este miércoles en el departamento de la expresidenta ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El encuentro se da a menos de un mes de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Según pudo saber Página|12, la reunión se extendió por una hora y media y tuvo como eje el análisis del escenario político tanto nacional como internacional. Fue un encuentro reservado, en el que se evaluó el rumbo del espacio en un momento clave para la estrategia electoral del oficialismo.

El foco central estuvo puesto en la necesidad de sostener la unidad del peronismo frente a un panorama económico y social complejo, producto de las políticas de ajuste implementadas por el presidente Javier Milei. La preocupación compartida gira en torno a cómo encarar el último tramo de la campaña con cohesión, evitando tensiones internas que puedan debilitar al frente electoral.

Desde ambos entornos reconocieron que “hay que sumar fuerzas para la elección de octubre”. Esa frase resume el espíritu de la charla y el mensaje que ambos dirigentes quieren consolidar hacia adentro del espacio.

La última vez que Cristina y Áxel se encontraron fue el 10 de junio, en la sede del PJ nacional. Hoy, casi cuatro meses después, se volvieron a ver las caras para afianzar la unidad del peronismo de cara a los comicios legislativos que serán a fin de mes.