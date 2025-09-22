Cristina Kirchner sobre su encuentro con Esmeralda Mitre: “Me une una misma pasión, la lucha por la Verdad” 

​

Este domingo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió detalles de su encuentro con la actriz y empresaria Esmeralda Mitre, quien la visitó en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. La reunión, que combinó aspectos personales y políticos, fue difundida primero por Mitre a través de sus redes sociales.

Ahora, en su propia publicación, la titular del Partido Justicialista explicó que había conocido a Mitre en 2023, durante una cena organizada en la casa de un amigo en común, y que desde entonces no habían vuelto a verse. “Hace unos días pidió venir a verme y la recibí con mucho agrado este viernes”, señaló. En este contexto, CFK destacó la valentía de Esmeralda Mitre y confesó que, pese a provenir de historias personales y políticas muy diferentes, encontró un punto en común con ella. “Definitivamente es una persona que me cae muy bien. Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes, pero es una mujer muy valerosa con la que me une una misma pasión: La Lucha por La Verdad”, escribió en su cuenta de X.Cristina también agradeció un gesto especial de su visitante: un ejemplar de un libro escrito por Bartolomé Mitre, padre de Esmeralda, que llevaba una dedicatoria personal. “Gracias Esmeralda, no solo por el gesto sino también por tus palabras”, agregó la exmandataria.

La voz de Esmeralda Mitre

Por su parte, Esmeralda Mitre también compartió su experiencia en redes sociales, donde expresó la emoción que le produjo la visita. “Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y, por sobre todo, máximo agradecimiento”, escribió en un mensaje acompañado por dos fotografías del encuentro. Mitre contó que la reunión se desarrolló en un clima cálido y de confianza, en el que pudieron dialogar “de mujer a mujer” sobre sus vidas personales, la política y los acontecimientos actuales de la Argentina. En su mensaje, subrayó: “Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común”.

Entre lo personal y lo político

El encuentro entre Cristina Kirchner y Esmeralda Mitre llamó la atención por la convergencia de dos mundos distintos. Mientras la expresidenta es referente del peronismo y protagonista central de la política nacional en las últimas dos décadas, Mitre proviene de una de las familias más tradicionales de la historia argentina y se ha desarrollado tanto en el ámbito artístico como empresarial.

Lejos de las diferencias ideológicas, ambas remarcaron que la reunión permitió un intercambio sincero y humano. Para Cristina, lo que las une es la búsqueda de la verdad; para Mitre, la posibilidad de compartir con una figura política de peso un espacio de diálogo personal y social.

Un mensaje de unidad en tiempos difíciles

La expresidenta aprovechó el encuentro para subrayar la importancia de la verdad como valor común más allá de las diferencias políticas o familiares. Esmeralda, en tanto, resaltó el clima de cercanía y el valor de haber podido conversar sobre la realidad de la República Argentina, en un momento atravesado por tensiones políticas y sociales. Ambas coincidieron en que el gesto de encontrarse y dialogar representa un símbolo en tiempos de fuerte polarización. La publicación de Cristina, que rápidamente circuló en redes sociales, se cerró con un agradecimiento hacia Mitre, no solo por el obsequio de un libro familiar cargado de historia, sino también por las palabras de reconocimiento.