Cristina Kirchner sobre el acuerdo con el FMI: “Le votaron un cheque en blanco” 

​

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner disertó este sábado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el cierre de un congreso educativo, y expresó que la Argentina está viviendo un proceso de “descomposición institucional que abarca a los tres poderes del Estado”. Durante casi una hora y media, cuestionó a los legisladores, entre ellos a los peronistas, que la semana pasada le dieron los votos al gobierno de La Libertad Avanza para aprobar un nuevo préstamo con el FMI en lo que consideró es “un cheque en blanco”. También cuestionó a Milei, a quien acusó de actuar junto a las autoridades de Estados Unidos para prohibirle el ingreso a ese país, y a los jueces de la Corte Suprema porque, recordó, tres de cuatro fueron nombrados por decreto. Los últimos minutos del discurso, CFK se los tomó para hablar de futuro y de la construcción de una “nueva estatalidad”, que para ella debe ser una de las tareas del peronismo. Además, lanzó un mensaje esperanzador: “cuando más oscuro está, es porque está más cerca el amanecer”.

La expresidenta arrancó sin vueltas: “Además de por todas las razones que es necesario discutir y hacer este primer congreso de educación, también es necesario porque tenemos un presidente que no sabe ni cómo se llama San Martín”, disparó. CFK hacía referencia a que el día anterior, en un acto en conmemoración del 213° aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Milei nombró mal al prócer y lo llamó “Juan José”. “Encima frente a los granaderos, no sé cómo no se cayó alguno”, bromeó y el público, conformado en su gran mayoría por docentes y estudiantes, se río. La gran mayoría había estado toda la mañana formando parte de distintas comisiones de trabajo del congreso denominado “Imaginar y transformar”.

Los cruces y las chicanas entre CFK y el Presidente, sin embargo, venían del día anterior cuando, en las redes sociales, Milei compartió el comunicado del secretario de Estado de EE.UU, Marc Rubio, en el que decía que “por su participación en importantes casos de corrupción”, la expresidenta ya no podrá ingresar a ese país. En el entorno de la presidenta del PJ repiten lo que ella le respondió a Milei: “salió a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido de él”.

Desde el círculo íntimo de la expresidenta también consideran que “esa jugada es parte de la estrategia del oficialismo de proscribirla”, y que “como el gobierno está haciendo agua recurre a cualquier cosa”. “Muy a pedido, no se la banca solo”, aseveró CFK durante su discurso y agregó: “La frutilla del postre la puso el tribunal de Casación macrista negando el recurso extraordinario. Son de manual”. Se refería a que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el viernes los recursos extraordinarios presentados por la expresidenta en la causa conocida como Vialidad y ahora deberá recurrir a la Corte Suprema.

En otro tramo de su alocución, la presidenta del PJ dijo que está leyendo un libro que se llama “El Cuarto Giro”, de dos cientistas norteamericanos y bromeó: “No se crean que en Estados Unidos son todos como Mark Rubio y Trump, hay gente que piensa, escribe, teoriza y tiene pensamiento abstracto. Hay muchas cosas buenas, ojo”. Además, explicó que, según los autores, la historia es cíclica y que cada ciclo suele durar entre 80 y 100 años. “Ayer, cuando desde Estados Unidos largaron esta prohibición de ingreso, me acordé que se cumplen 80 años del 45 y de la campaña Braden o Perón. Qué gran trabajo práctico”, ironizó.

Como dato color, en su entorno aclaran que CFK tiene bloqueado a Milei en X desde hace varios años, cuando él ni siquiera era candidato a Presidente y ya la hostigaba en redes sociales. Desmienten que lo haya bloqueado el viernes, como salió a alardear el mandatario en medio de la discusión que mantuvieron.

CFK formuló que no es posible hablar de educación sin hacer mención antes al contexto en el que se enmarcó el congreso. Comenzó a disertar, entonces, sobre lo que ella consideró “la descomposición institucional de los tres poderes del Estado”. Arrancó con el Legislativo. Recordó que el miércoles la Cámara de Diputados aprobó el DNU que Milei envió con el nuevo acuerdo con el FMI y denunció que los legisladores aprobaron “un cheque en blanco”.

Luego, cuestionó al vocero presidencial Manuel Adorni y recordó que, en su última conferencia de prensa, incurrió en un “sincericidio”. Tras ser consultado por el acuerdo con el FMI, dijo que el Fondo era “una rueda de auxilio”. “Usamos la rueda de auxilio cuando pinchamos, Adorni. Pincharon el país. El problema no eran los pesos, sino los dólares. Hola, qué tal”, expresó.

En cuanto a los diputados, criticó que varios de ellos dijeron en sus discursos durante la sesión que el Presidente era “un mono con navaja”, entre otros cuestionamientos a su idoneidad, y que, así y todo, “le votaron un cheque en blanco”. “Permítanme dudar de por qué votan como votan ciertos legisladores en el parlamento argentino”, remarcó y añadió que estaba sorprendida por cómo en la Casa Rosada sabían de antemano que iba a haber dimisiones en el bloque de UxP.

En ese punto hizo una autocrítica. “También tenemos que mirar por casa cómo andamos. Sería deshonesto no decir que sin los diputados peronistas de la provincia de Catamarca, de Tucumán, Misiones y Salta –que fueron con Sergio Massa en las últimas elecciones– ese cheque en blanco no hubiera existido”, señaló y contó: “Lo digo con mucha pena y dolor”.

En particular cuestionó al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil: “Cuando veo que al día siguiente de la votación sale en el Boletín Oficial que le transfirieron a la provincia una mina me pregunté: ¿Vale la pena entregar la dignidad por una mina de piedra rodocrosita? Es muy grave lo que está pasando”, aseveró.

CFK consideró que la crisis y descomposición del Estado también llegaron al Poder Judicial. “Tres de los cuatro integrantes aceptaron ser designados por decreto. A dos después les dio el okay el Senado, pero el otro impresentable, que hace un mes o dos dijo en una audiencia en el Senado que jamás permitiría que lo designen por decreto, juró igual”, argumentó en referencia a Manuel García-Mansilla. Por otra parte, cuestionó que el máximo tribunal “mantenga vivo” el decreto 70/2023, que para ella es “una reforma encubierta de la constitución”.

Para finalizar, CFK dedicó la última parte de su exposición a discutir un texto con el que trabajaron los docentes en el marco del congreso. Para ella el peronismo debería trabajar en construir una “nueva estatalidad”. Opinó que hay que reconocer “que hay malestar en las familias porque los chicos no tienen clases todos los días o porque los colegios están en mal estado. También malestar en los docentes, porque los padres no le ponen límites a los jóvenes o están todo el tiempo con los aparatos y no hay respeto; y en los niños y adolescentes, porque la educación como pasaporte para el ascenso social ya no existe”.

Eso la llevó a reflexionar que “hay que reformular el Estado y pensar en uno nuevo porque así como está no sirve”. “Si no lo hacemos vienen planteos como el de este gobierno que es que hay que eliminarlo”, recordó. El Estado, puntualizó, fue tomado en el último tiempo por “una suerte de burocracia que permitió que tenga clivaje el discurso anti Estado”, y marcó que eso también está acompañado de que el trabajador informal siente que el estatal es un privilegiado porque tiene estabilidad y otros derechos que para ellos dejaron de existir. “Finalmente termina habiendo cierto disfrute por parte de algunos sectores con los despidos y el gobierno se regocija con eso”, reflexionó.

“Hay que asumir la realidad para transformarla”, mencionó la expresidenta y señaló que si hay un partido o espacio que puede encargarse de esa tarea es el peronismo. En ese tramo de su discurso, CFK opinó que la sociedad defiende “lo que considera que le es útil”, y que, en esa línea, no hubo una marcha más masiva en el último tiempo que la que se hizo en abril del año pasado en defensa de la universidad pública.

Por último, expresó que la escuela debería ir a un esquema de “jornada completa”, y que es urgente que comience por los barrios más vulnerables. “El próximo gobierno, después de este desastre, tiene que sacar a los pibes de la calle porque se los termina llevando el narco”, propuso. Para cerrar, subrayó que, para disgusto de Trump y Rubio, iba a terminar con un proverbio chino. “Si haces planes para un año, planta arroz. Si haces planes para dos, planta árboles, pero si los haces para toda la vida, educa a una persona”, leyó.