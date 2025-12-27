Cristina Kirchner sigue internada con dieta líquida y evolución favorable tras la cirugía

La expresidenta continúa en recuperación en el Sanatorio Otamendi luego de una apendicitis complicada con peritonitis localizada. No hay fecha estimada de alta.

Los médicos a cargo de la salud de Cristina Fernández de Kirchner informaron este viernes un nuevo parte médico en el que confirmaron que la expresidenta continúa internada, con dieta líquida y una evolución acorde al cuadro clínico, a una semana de la cirugía a la que fue sometida por una apendicitis.

El comunicado, firmado por la médica Marisa Lanfranconi, detalló que la exmandataria “evoluciona con apendicitis aguda complicada con peritonitis localizada”, diagnóstico que coincide con los informes difundidos en los últimos días.

Según precisaron desde el Sanatorio Otamendi, Cristina Kirchner permanece con drenaje peritoneal y antibióticos intravenosos, y se decidió mantener la internación hasta que se resuelva el íleo posoperatorio, una complicación frecuente tras cirugías abdominales.

Desde el equipo médico aclararon que no se estableció una fecha de alta, ya que la expresidenta quedará hospitalizada “hasta completar el tratamiento pertinente”. Además, indicaron que no presentó fiebre y que su evolución se mantiene dentro de los parámetros esperables.

En el marco del seguimiento clínico, se le realizó una tomografía computada de abdomen que ratificó el diagnóstico previo. “Se implementaron las medidas de soporte correspondientes, aguardando la resolución del mismo”, señalaron en el parte oficial difundido días atrás.

Cristina Kirchner fue internada el sábado pasado en el Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta, luego de presentar dolor abdominal. Tras ser evaluada inicialmente en su domicilio, los médicos decidieron ampliar los estudios y finalmente fue intervenida quirúrgicamente con éxito por una apendicitis que había evolucionado en una peritonitis localizada.