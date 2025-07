Cristina Kirchner: “Nunca tuvimos este grado de dependencia” 

​

Cristina Kirchner eligió el Parque Lezama para celebrar el Día de la Independencia y volver a hablarle al pueblo. Bajo un cielo despejado y frente a algo más de diez mil personas que llegaron para expresarle su apoyo, la expresidenta reapareció con un mensaje urgente. Desde San José 1111, donde cumple arresto domiciliario, denunció que “la independencia está en peligro”, apuntando directamente al “desgobierno de Milei” y a la magnitud del endeudamiento con el FMI, “al que ya se le están incumpliendo las metas”. Y advirtió: “Si no nos ponemos a pensar cómo encarar y resolver esta cuestión, somos boleta”. La exmandataria subrayó que es imprescindible abordar el problema con “cabeza, corazón y coraje” y convocó al peronismo a defender y reconstruir esa independencia. “Que nos acompañen, porque lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho, y lo vamos a volver a hacer una y mil veces”, pidió. Sus palabras resonaron a pocas horas del cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires, mientras en La Plata se avanzaba en los términos del acuerdo que permita competir en unidad.

“A puro corazón, coraje y sueños, si vamos a pelear será sin miedo, nos tiran a matar y florecemos. ¡Nos tiran a matar y florecemos!” Las palabras pertenecen a Teresa Parodi y fueron publicadas por primera vez en sus redes sociales cuando supo que la condena contra la expresidenta ya había sido ratificada. La estrofa, que formará parte de su próximo disco, condensa con fuerza poética el espíritu de resistencia que atraviesa la lucha por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. La tarde del miércoles, miles de personas corearon junto a ella.

Como el pasado 20 de junio, cuando Cristina redireccionó hacia el Parque Lezama el banderazo que se organizaba en las puertas de su casa para evitar caer en provocaciones ante el dantesco operativo desplegado por Patricia Bullrich, el parque volvió a colmarse. Unas diez mil personas, según la estimación de los organizadores, se acercaron al auditorio para compartir una fecha patria en la que el frío de julio regaló una tregua. “Me pareció muy conmovedor ver a tanta gente reunida, escuchando con amor y en silencio absoluto la voz de una mujer a la que quieren porque se sienten representados por ella. Fue un encuentro con una tremenda carga emocional, en este día de la Patria”, dijo Parodi a Página/12 una vez finalizado el festival popular.

Independencia en peligro

Minutos antes de las cinco de la tarde sonó el Himno Nacional y, de inmediato, se escuchó el inconfundible “Hola, ¿qué tal?” de la expresidenta. “Aunque no parezca, soy yo, Cristina. Con esta voz de ultratumba, producto de una fortísima gripe que todavía estoy transitando”, aclaró en el inicio de un audio de nueve minutos que fue seguido con profunda atención por quienes colmaban el Parque Lezama.

“Como argentina, no recuerdo otro 9 de Julio como este. Desde el año 56, después de que derrocaron a Perón y trajeron al Fondo Monetario, nunca tuvimos este grado de dependencia”, señaló con preocupación. Calificó la dimensión del endeudamiento como “un verdadero problema estructural” que condicionará a los próximos gobiernos, y explicó que “los peores vencimientos de deuda, de capital y de intereses, con el FMI y los bonistas, los van a tener que afrontar los próximos gobiernos. Todavía no se le ha pagado un solo peso de capital al Fondo”.

Con dureza la expresidenta advirtió: “Si no nos ponemos a pensar cómo encarar y resolver esta cuestión, somos boleta”. Y propuso un punto de partida: dejar atrás la lógica de la postergación. “Resolver, no posponer, como hacen todos, que patean las cosas para adelante. Hay que ponerse a laburar y resolver con las tres C, como digo: cabeza, corazón y coraje”.

Cristina Kirchner también cuestionó de forma directa el modelo del gobierno de Javier Milei, al que acusó de “hacer desaparecer a la clase media argentina”, siguiendo el modelo “a la peruana, esa que tanto le gusta al Toto Caputo”. Su diagnóstico fue alarmante: “El 90% de la población argentina tiene deudas, y el 12% de los hogares tiene más de tres deudas a la vez. El 70%, no, el 76% de esas deudas no tienen cómo pagarlas. Muchos ya están en mora”. Y resumió sin eufemismos: “Este es el modelo de Milei: deuda pública, deuda familiar y deuda privada”.

La expresidenta puso en jaque la narrativa de la libertad. “¿Sociedades fragmentadas, desiguales, empobrecidas y resignadas? ¿Eso es independencia? ¿Esa es la libertad? ¿En serio? Por Dios…”. Casi como un manifiesto final, llamó a recuperar el sentido de la independencia como proyecto colectivo. “Hay que reconocer que esa independencia, que tanto costó construir, que llevó a nuestros próceres a sacrificar sus vidas, es la que está en peligro y es la que tenemos que volver a defender y construir”.

Ese tramo del mensaje tuvo como destinatario directo los dirigentes y a la militancia peronista: “Esa tarea nos toca a todos nosotros. Como siempre. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Tenemos que pedir también que nos acompañen, porque lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho, y lo vamos a volver a hacer una y mil veces”.

Argentina con Cristina

En el parque hubo artistas, militancia y presencias políticas. Entre ellas, el senador Mariano Recalde; las intendentas Mayra Mendoza y Mariel Fernández; las diputadas Paula Penacca, Florencia Carignano y Julia Strada; la legisladora del Parlasur, Victoria Donda; y el dirigente Leo Grosso, quien, además de bailar una chacarera, conversó con este diario sobre el sentido político de la jornada. “La importancia de la plaza de Argentina con Cristina, en el marco de la deriva autoritaria del gobierno de Milei, es total”, sostuvo. Y agregó: “Hay, además de Cristina, dos compañeras militantes presas por protestar. Por eso es fundamental salir a la calle, mostrarnos juntos, que estamos movilizados, reclamando y denunciando que en la Argentina de Milei hay presos políticos”. Grosso advirtió que el oficialismo “ha tomado un rumbo autoritario para callar las voces que denuncian el ajuste, la destrucción de la industria y el desastre social que están cometiendo en el país”.

Por su parte, la diputada Julia Strada analizó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner con foco en la creciente dependencia financiera. “La dependencia del endeudamiento es un signo claro de que nuestra independencia económica está más lejos que antes, por lo menos más lejos que en 2015”, señaló. Y consideró que “la política económica está bajo discusión”, lo cual —a su juicio— “es el punto más importante para hablar de este 9 de Julio en términos de independencia económica”. Strada remarcó que vienen siguiendo de cerca el cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional, en particular la de reservas netas. “Efectivamente, el FMI da por incumplida esa meta a esta altura del partido, más allá de que le corrieron el arco a Milei: pasó de estar el 13 de junio a moverla a fines de julio”, explicó. “Le corrieron el arco un mes y medio, y aún así no la pueden cumplir”.

Para la economista y legisladora, esto revela una indulgencia preocupante hacia el gobierno libertario: “Lo que termina ocurriendo es eso, una lógica de no acumulación de reservas que, implícitamente, los actores se la dejan pasar a Milei pero que más tarde o más temprano va a ser un problema”.

Finalizado el festival, cientos de militantes se trasladaron hasta San José 1111. Esta vez, Cristina no les pidió que no fueran. “Créanme, créanme que cuando los escucho gritar: ‘Cristina, te quiero’, ‘Cristina, te amo’ o ‘¡salí al balcón que me tengo que ir a trabajar!’, no solo me río mucho, sino que, en serio, son verdaderas caricias al alma”, había dicho más temprano. Desde su departamento, se la vio salir a saludar con un buzo blanco con la palabra Argentina. Desde el segundo piso, una sonriente CFK devolvió el abrazo colectivo de quienes caminaron desde el Parque Lezama para acompañarla. Lo hizo no una, sino dos veces.