Cristina Kirchner habló de su internación tras recibir el alta: “Fue un largo y dificultoso proceso”

Tras ser operada de apendicitis y recibir el alta médica, Cristina Kirchner reapareció en redes sociales, habló de su recuperación y agradeció al equipo del Sanatorio Otamendi y a quienes le enviaron mensajes de apoyo.

Luego de varios días de internación, Cristina Kirchner rompió el silencio y se refirió públicamente a su estado de salud tras haber sido dada de alta médica. La expresidenta utilizó sus redes sociales para contar cómo atravesó el proceso posterior a la operación por apendicitis y aseguró que la recuperación “fue un largo y dificultoso proceso”.

El mensaje fue publicado este martes 6 de enero de 2026, y marcó su segunda aparición pública desde que abandonó el centro de salud. En el posteo, la exmandataria llevó tranquilidad sobre su evolución y agradeció el acompañamiento recibido durante los días en los que permaneció internada.

El mensaje tras la internación

A través de su cuenta en X, Cristina Kirchner confirmó que ya se encuentra nuevamente en su domicilio. “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111”, escribió, en referencia a su vivienda del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

En el mismo texto, dedicó un extenso agradecimiento al personal médico que participó de la intervención quirúrgica y del seguimiento posterior. “Quiero agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, expresó.

El rol del equipo médico

La expresidenta destacó especialmente el trato recibido durante la cirugía y la recuperación. Según relató, fue atendida “con tanto profesionalismo y tanta calidad humana”, tanto en la intervención quirúrgica como durante el proceso posterior.

Además, subrayó que la etapa de recuperación no fue sencilla. “Gracias también por el acompañamiento durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, señaló en su mensaje.

Agradecimiento a quienes la acompañaron

Cristina Kirchner también extendió su reconocimiento a quienes le hicieron llegar mensajes de apoyo durante los días de internación y a las personas que se acercaron al sanatorio. “Gracias a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento”, escribió.

La publicación se dio luego de que, en su primera aparición tras el alta, la exmandataria volviera a expresarse sobre la situación en Venezuela y cuestionara la detención de Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos, retomando su actividad política desde las redes sociales.

Con este nuevo mensaje, Cristina Kirchner buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud y dejó constancia de haber superado una etapa médica compleja, mientras continúa con su recuperación en su domicilio.