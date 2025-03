Cristina Kirchner habló de educación y criticó a Milei: “El próximo gobierno tiene que llevar a los pibes a la escuela” 

​

Cristina Fernández de Kirchner abrió este sábado el Congreso Educativo Nacional en la Facultad de Ciencias Sociales. Su participación se dio un día después del anuncio de Estados Unidos de que no le permitirá ingresar a su territorio, y del rechazo un recurso extraordinario por parte de la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

“Tenemos un Poder Ejecutivo bicéfalo dicho no por mí, dicho por el propio titular del Ejecutivo que dice que tiene otro jefe. Y pensar que hablaban del comando doble con Néstor y conmigo”, arrancó, en alusión a Javier Milei y su hermana, la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

No ahorró críticas para el actual mandatario. “Creo que el hecho de tener un Presidente que no sabe como se llama San Martín ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación”, dijo. Este viernes, Milei se refirió al Libertador como “Juan José de San Martín” en un acto en el regimiento de Granaderos.

“No se la banca solo”, apuntó contra Milei en relación a la decisión de Estados Unidos y acotó: “Lo de Che Milei, lo lamento”, por cómo encabeza sus posteos en X dirigidos al Presidente. “Y de yapa el fallo de Casación, son de manual”, destacó.

CFK fustigó el acuerdo con el FMI. “El vocero dijo que vamos al Fondo como una rueda de auxilio. Terrible metáfora, hermano, ¿cuándo usas la rueda de auxilio? ¡Cuando pinchaste! ¡Y pincharon!”, señaló en otro pasaje.

Al respecto, se mostró crítica del acompañamiento de diputados peronistas en la aprobación del DNU que permite el nuevo endeudamiento. “Si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, si los de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría. Y lo digo con dolor porque soy peronista”. Y mostró autocrítica: “También tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos, no no solamente mirar otras fuerzas políticas, sería deshonesto”.

En otro pasaje manifestó que “cuanto más oscuro está, es cuando se acerca el amanecer” y habló del libro El cuarto giro, que le regalaron en su último cumpleaños. Sus autores, Neil Howe y Williams Strauss, recibieron un elogio como tiro por elevación. “Son de Estados Unidos, allá hay gente que piensa, no todos son como Trump y Rubio”. Señaló que la tesis del libro es que “La historia es cíclica, y esos ciclos duran la vida de una persona, entre 80 y 100 años. Justo, este año son 80 años del 17 de octubre y de Braden contra Perón”.

Al centrarse en el tema de su ponencia, la presidenta del Partido Justicialista remarcó que “hay malestar, porque no hay respeto en el aula, no se pone límites, ese malestar alcanza a los chicos. La educación como pasaporte a la modernidad ha dejado de existir. Hay que reformular el Estado. Si no lo hacemos, vienen planteos como los de este gobierno”.

Recordó cuando, apenas asumido, Néstor Kirchner fue a Entre Ríos y terminó con un extenso conflicto docente y ponderó el ciclo 2003-2015, con la suba del presupuesto educativo. Paka Paka, los científicos repatriados, el programa Conectar Igualdad y la creación de 19 universidades nacionales. Estimó que si no hubiera tenido cerca de su casa a la Universidad Nacional de La Plata, quizás no se hubiera recibido de abogada.

“Dimos 57 millones de libros y cinco millones de computadoras. Mucho Elon Musk, más que ir a verlo, dale computadoras a las secundarias”, lanzó.

Sobre la formación docente dijo que es “un temón, complicado”, y recordó la reforma de los años 90, que se hizo “con criterio fiscalista” y que “fragmentó el sistema de formación.

Manifestó que “no recuerdo marcha más masiva que la que hubo en defensa de la universidad” y respecto de la distancia con otros sectores que “sienten que el estatal es un privilegiado”. A su juicio, “debe haber un premio al mérito y a la capacidad. No hay nada más peronista que premiar el esfuerzo”.

También se refirió a una “nueva ética digital”. Señaló que “hoy los pibes son consumidores digitales, hay que preparar al colegio para que los convierta en desarrolladores digitales, no se puede ignorar el peso específico y el futuro inmediato en lo digital”.

En otro momento habló de “la escuela como comunidad”. Consideró que “a la escuela hay que integrarla, por ejemplo, vean cómo actuaron los clubes en el desastre de Bahía Blanca”. Estimó que “hay que ir a una escuela de jornada completa” y que “después de este desastre, el próximo gobierno tiene que llevar a los pibes a la escuela, si no se los lleva el narco. Hay que empezar en los sectores más vulnerables”.

Sobre el final llamó a trabajar a fondo en estas cuestiones, dado que la tasa de natalidad está frenada desde 2015. “La caída demográfica va a afectar al sistema previsional. Tenemos una ventana hasta 2035”.

Recordó que la educación pública permitió que la hija de un colectivero llegara a presidente, aunque volvió sobre sus pasos, ya que hay otro caso, más reciente y que gobierna ahora. “Bueno, no todos los presidentes son iguales”.

Cerró con un proverbio chino: “Si haces planes para año, planta arroz; si los haces para dos lustros, planta árboles; si los haces para toda la vida, educa a una persona”.