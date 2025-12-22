Cristina Kirchner evoluciona sin complicaciones tras la cirugía y continuará internada en el Sanatorio Otamendi

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa su recuperación “sin fiebre ni complicaciones”, según el último parte médico difundido este lunes. Permanecerá internada mientras completa el tratamiento indicado por el equipo de salud.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presenta una evolución clínica favorable luego de haber sido operada de apendicitis aguda con peritonitis localizada, aunque continuará internada en el Sanatorio Otamendi hasta completar el tratamiento médico correspondiente.

Así lo informó el segundo parte médico oficial, firmado por Marisa Lanfrandoni, directora médica de la institución, donde se detalla que la paciente “continúa su evolución sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Cómo evoluciona el estado de salud

De acuerdo al comunicado, Cristina Kirchner permanece bajo tratamiento antibiótico y con un drenaje peritoneal, como parte del abordaje habitual para este tipo de cuadros. Los profesionales aclararon que, pese a la buena evolución, se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento indicado.

En ese sentido, desde el sanatorio desestimaron versiones que indicaban un posible alta médica en las próximas horas y remarcaron que la continuidad de la internación responde a criterios estrictamente clínicos.

La cirugía de urgencia

La exmandataria fue intervenida quirúrgicamente luego de presentar un dolor abdominal intenso, compatible con un cuadro de apendicitis. Tras una primera evaluación médica en su domicilio, se dispuso su traslado al centro de salud, previa autorización judicial, debido a que cumple detención domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

Ya en el Sanatorio Otamendi, los estudios confirmaron el diagnóstico de síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada, por lo que el equipo médico decidió realizar una cirugía laparoscópica, procedimiento que se desarrolló sin complicaciones.

Qué decía el primer parte médico

El primer informe difundido por la institución indicó que la intervención fue exitosa y que la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, cursando el postoperatorio inmediato con buena evolución. Además, se señaló que permanecería internada bajo observación y seguimiento clínico permanente.

Por el momento, no se informó una fecha estimada de alta, y desde el entorno médico reiteraron el pedido de prudencia y respeto por la evolución del cuadro clínico.