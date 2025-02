Cristina Kirchner en el PJ: una reunión para poner en marcha a la oposición 

​

Cristina Fernández de Kirchner encabezó su primera reunión del Consejo Nacional del PJ como presidenta del Partido. En medio del escándalo del criptogate, que tiene como protagonista al presidente Javier Milei, durante la reunión reclamó a los legisladores peronistas que insistan con el pedido de investigación: “Sin su participación no hubiera existido”, dijo sobre la estafa y el rol del mandatario. Remarcó los cambios de postura que el Presidente tuvo a lo largo de los días para intentar defenderse y, en esa línea, se mostró sorprendida por el cambio de opinión que Milei también tuvo con respecto a su visión sobre los monopolios. Lo hizo después de que la oficina del Presidente lanzara un comunicado tras la compra que hizo Clarín de Telefónica. Otro dato importante es que durante el encuentro no se habló “ni una sola palabra” del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después de que el sábado lanzara su propio espacio denominado “Movimiento Derecho al Futuro”. Más allá del silencio oficial, por lo bajo varios opinaban que “fue inoportuno”, y “desubicado” y que “solo genera división”. Ninguna de las secretarías fue asignada a dirigentes cercanos al gobernador.

La reunión en la sede porteña del PJ ubicada en la calle Matheu comenzó cerca de las 19 y la fecha fue seleccionada por ser el aniversario del primer triunfo de Juan Domingo Perón en 1946. Los dirigentes ingresaban a medida que también se reunía en la puerta del partido un grupo de militantes con banderas y pancartas. Todos cantaban “Cristina presidenta”. Entre los participantes estuvieron el titular del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, que es vicepresidente 1°; la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, vicepresidente 2°; el presidente del bloque diputados de UP, Germán Martínez, vicepresidente 3°; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, vicepresidente 4°; y el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanneli, vicepresidente 5°.

También participaron consejeros titulares que fueron designados al frente de distintas secretarías. Teresa García, por ejemplo, será la secretaria general del partido, José Neder secretario de Interior; Mayra Mendoza secretaria de organización; Víctor Santa María secretario de Formación y Debate Político; Federico Otermin secretario de Comunicación y Anabel Fernández Sagasti secretaria de Asuntos Legales y Constitucionales, entre otros.

Varios de ellos tomaron la palabra a lo largo de las casi dos horas que duró la reunión y el cierre estuvo a cargo de CFK. Ella habló del discurso que dio Milei en el BID hace unos días durante su viaje a Washington y remarcó cómo el Presidente intentó quitarle peso a su participación en la estafa de la criptomoneda $LIBRA. Marcó su “cambió de posición”, y cómo “en un principio dijo una cosa y después otra después”.

En esa línea, CFK dijo que durante todos sus años como diputada y senadora nunca vio algo como lo que hizo el senador correntino de la UCR, Eduardo Vischi, que presentó el proyecto para conformar una comisión investigadora sobre lo ocurrido con Milei y $LIBRA y después votó en contra. Opinó que ese accionar no se puede justificar diciendo que fue “una presión del gobernador”, y “menos después de haber visto lo que pasó con el senador Edgardo Kueider”, que fue encontrado en la frontera de Brasil con Paraguay con más de 200 mil dólares tras votar a favor de la Ley Bases.

CFK remarcó en varios trayectos de su discurso los cambios de posturas que tuvo Milei en el último tiempo con respecto a diversos temas y puso de ejemplo lo que ocurrió ese mismo día más temprano con la compra que Clarín hizo de Telefónica. “Estaba a favor de los monopolios y ahora en contra”, remarcó la contradicción.

Además, pidió que la Secretaría de Innovación Tecnológica, IA, Criptografía y Ciberseguridad y a la Secretaría de Asuntos Legales y Constitucionales que hagan informes de investigación a partir de la defraudación de Milei en el caso de la criptomoneda $LIBRA y opinó que las acciones del Presidente van a generarle un perjuicio porque se trató de un delito en flagrancia. “Sin su participación no hubiera existido”, dijeron que expresó quienes la escucharon.

Mayans, a su turno, también habló del tema y dijo que sería importante fomentar la creación de una comisión bicameral para investigar el tema y recordó que el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem compartió el mensaje de Milei en sus redes sociales y, por lo tanto, también es responsable “en el proceso de defraudación”. El presidente del bloque de UxP en el Senado anunció al ingresar al encuentro que la bancada que él lidera no asistirá a la apertura de sesiones del primero de marzo, pero el presidente del bloque de UxP en Diputados, Germán Martínez, en cambio, consignó que eso todavía no fue definido entre los diputados.

La primera reunión formal del PJ en este año electoral, y con CFK como presidenta, se da en un clima de tensión dentro del peronismo por el anuncio que hizo el gobernador Axel Kicillof el sábado, cuando lanzó el espacio “Movimiento Derecho al Futuro”. “Tuvo falta de timing porque el eje del debate está ahora en el otro espacio, que es el oficialismo”, opinó un dirigente al ingreso de la reunión y agregó “era previsible que lo haga, pero el momento no fue el indicado”.

Otra dirigente cercana a CFK añadió sobre la decisión del gobernador que no le sorprendió, pero que hace cuentas para intentar entender a quién le conviene. “Las cuentas no cierran”, dice y señala que es necesario que “el peronismo se ordene a nivel nacional”, no provincial. Por último subrayó que el lanzamiento del espacio “solo genera una división porque no suma dirigentes, ni votos más allá de lo que ya teníamos”.

El senador Eduardo “Wado” de Pedro, que finalmente no quedó a cargo de ninguna secretaría, tras la reunión publicó en sus redes un mensaje que decía: “Con la conducción de CFK, el peronismo se ordena y avanza. El PJ inicia una nueva etapa con convicción, coherencia y organización. El desafío es enorme, pero también la responsabilidad: reconstruir un proyecto de país con justicia social, trabajo e inclusión. Con debate, autocrítica y planificación, vamos a reconstruir un peronismo que responda a los desafíos del presente y vuelva a ser la esperanza del pueblo”.

El armado de CFK no tuvo el apoyo explícito de ningún gobernador peronista. No forman parte del consejo y no estuvieron este lunes en la sede de Matheu. En la reunión, por otra parte, se decidió prorrogar la intervención del Partido en Jujuy y se ordenó la intervención del Partido en los distritos de Salta y Misiones.

También se presentó un Proyecto de Ley de afiliación digital y se decidió la creación del Instituto Modelo Argentino, Pensamiento y Acción para la Patria como nuevo ámbito responsable del eje programático del Partido y se propuso la creación de la “universidad justicialista”, que será la continuidad de la escuela Justicialista para trabajar, según contaron, “en la formación de los cuadros políticos, sindicales y la formación de los cuadros de gestión en carreras de pre grado, grado y posgrado”.

Por último, CFK pidió que todos participen de las cadenas de rezos y manifestaciones por la salud del Papa Francisco.